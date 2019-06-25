Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ

Российский форвардпроведет встречи с, сообщает в своем Twitter журналист Дэвид Паньотта.

Напомним, 1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский станут неограниченно свободными агентами.

Отметим, что в Национальной хоккейной лиги стартовал период интервью, в рамках которого игроки, выходящие на рынок свободных агентов, получили право на встречу с представителями других клубов.

27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков. 0