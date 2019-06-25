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    Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ

    НХЛ Трансферы Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Айлендерс Флорида Пантерз
    Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с «Флоридой», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго», сообщает в своем Twitter журналист Дэвид Паньотта.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Напомним, 1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский станут неограниченно свободными агентами.

    Отметим, что в Национальной хоккейной лиги стартовал период интервью, в рамках которого игроки, выходящие на рынок свободных агентов, получили право на встречу с представителями других клубов.

    27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков. 0

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