Все результаты первого раунда драфта НХЛ

В Ванкувере завершился первый раунд драфта НХЛ-2019.

В списке выбранных клубами игроков в этом раунде оказался лишь один россиянин. Форвард СКА Василий Подколзин под 10-м номером оказался в «Ванкувере».

Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал нападающего Джека Хьюза. Чемпион мира в составе сборной Финляндии форвард Каапо Какко выбран под общим вторым номером «Рейнджерс». Канадский нападающий Кирби Дэк был выбран третьим, права на него будут принадлежать «Чикаго».

НХЛ. Драфт-2019. Первый раунд

1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)

2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. «Чикаго» — форвард Кирби Дэк (Канада)

4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Теркотт (США)

6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)

8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)

10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

11. «Аризона» — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)

12. «Миннесота» — форвард Мэтт Болди (США)

13. «Флорида» — вратарь Спенсер Найт (США)

14. «Филадельфия» — защитник Кэмерон Йорк (США)

15. «Монреаль» — форвард Кол Кауфилд (США)

16. «Колорадо» — форвард Алекс Ньюхук (Канада)

17. «Вегас» — форвард Пэйтон Кребс (Канада)

18. «Даллас» — защитник Томас Харли (США)

19. «Оттава» — защитник Ласси Томсон (Финляндия)

20. «Виннипег» — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)

21. «Питтсбург» — форвард Самюэль Пулен (Канада)

22. «Лос-Анджелес» — защитник Тобиас Бьорнфут (Швеция)

23. «Айлендерс» — форвард Симон Хольмстрем (Швеция)

24. «Нэшвилл» — форвард Филип Томасино (Канада)

25. «Вашингтон» — форвард Коннор Макмайкл (Канада)

26. «Калгари» — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)

27. «Тампа-Бэй» — форвард Нолан Фут (США)

28. «Каролина» — форвард Райан Сузуки (Канада)

29. «Анахайм» — форвард Брэйден Трейси (Канада)

30. «Бостон» — форвард Джон Бичер (США)

31. «Баффало» — форвард Райан Джонсон (США). 0