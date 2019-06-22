Все результаты первого раунда драфта НХЛ

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    В Ванкувере завершился первый раунд драфта НХЛ-2019.

    Василий Подколзин
    Василий Подколзин

    В списке выбранных клубами игроков в этом раунде оказался лишь один россиянин. Форвард СКА Василий Подколзин под 10-м номером оказался в «Ванкувере».

    Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал нападающего Джека Хьюза. Чемпион мира в составе сборной Финляндии форвард Каапо Какко выбран под общим вторым номером «Рейнджерс». Канадский нападающий Кирби Дэк был выбран третьим, права на него будут принадлежать «Чикаго».

    НХЛ. Драфт-2019. Первый раунд

    1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
    2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
    3. «Чикаго» — форвард Кирби Дэк (Канада)
    4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
    5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Теркотт (США)
    6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
    7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
    8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
    9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
    10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)
    11. «Аризона» — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)
    12. «Миннесота» — форвард Мэтт Болди (США)
    13. «Флорида» — вратарь Спенсер Найт (США)
    14. «Филадельфия» — защитник Кэмерон Йорк (США)
    15. «Монреаль» — форвард Кол Кауфилд (США)
    16. «Колорадо» — форвард Алекс Ньюхук (Канада)
    17. «Вегас» — форвард Пэйтон Кребс (Канада)
    18. «Даллас» — защитник Томас Харли (США)
    19. «Оттава» — защитник Ласси Томсон (Финляндия)
    20. «Виннипег» — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)
    21. «Питтсбург» — форвард Самюэль Пулен (Канада)
    22. «Лос-Анджелес» — защитник Тобиас Бьорнфут (Швеция)
    23. «Айлендерс» — форвард Симон Хольмстрем (Швеция)
    24. «Нэшвилл» — форвард Филип Томасино (Канада)
    25. «Вашингтон» — форвард Коннор Макмайкл (Канада)
    26. «Калгари» — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)
    27. «Тампа-Бэй» — форвард Нолан Фут (США)
    28. «Каролина» — форвард Райан Сузуки (Канада)
    29. «Анахайм» — форвард Брэйден Трейси (Канада)
    30. «Бостон» — форвард Джон Бичер (США)
    31. «Баффало» — форвард Райан Джонсон (США). 0

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