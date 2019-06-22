Все результаты первого раунда драфта НХЛ

В списке выбранных клубами игроков в этом раунде оказался лишь один россиянин. Форвард СКА Василий Подколзин под 10-м номером оказался в «Ванкувере».
Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал нападающего Джека Хьюза. Чемпион мира в составе сборной Финляндии форвард Каапо Какко выбран под общим вторым номером «Рейнджерс». Канадский нападающий Кирби Дэк был выбран третьим, права на него будут принадлежать «Чикаго».
НХЛ. Драфт-2019. Первый раунд
1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дэк (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Теркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)
11. «Аризона» — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)
12. «Миннесота» — форвард Мэтт Болди (США)
13. «Флорида» — вратарь Спенсер Найт (США)
14. «Филадельфия» — защитник Кэмерон Йорк (США)
15. «Монреаль» — форвард Кол Кауфилд (США)
16. «Колорадо» — форвард Алекс Ньюхук (Канада)
17. «Вегас» — форвард Пэйтон Кребс (Канада)
18. «Даллас» — защитник Томас Харли (США)
19. «Оттава» — защитник Ласси Томсон (Финляндия)
20. «Виннипег» — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)
21. «Питтсбург» — форвард Самюэль Пулен (Канада)
22. «Лос-Анджелес» — защитник Тобиас Бьорнфут (Швеция)
23. «Айлендерс» — форвард Симон Хольмстрем (Швеция)
24. «Нэшвилл» — форвард Филип Томасино (Канада)
25. «Вашингтон» — форвард Коннор Макмайкл (Канада)
26. «Калгари» — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)
27. «Тампа-Бэй» — форвард Нолан Фут (США)
28. «Каролина» — форвард Райан Сузуки (Канада)
29. «Анахайм» — форвард Брэйден Трейси (Канада)
30. «Бостон» — форвард Джон Бичер (США)
31. «Баффало» — форвард Райан Джонсон (США). 0