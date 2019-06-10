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    «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии

    НХЛ Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз
    «Бостон» в гостях обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финала плей-офф НХЛ — 5:1.

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    В первом периоде счет открыл Брэд Маршан. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а в третьей отличились Брэндон Карло, Карсон Кулман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У «Блюз» гол в активе Райана О'Райлли.

    Счет в серии стал равным — 3-3. Победителя определит заключительный, седьмой матч, который пройдет 13 июня в гостях у «Бостона».

    НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
    «Сент-Луис» — «Бостон» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)
    Голы: Маршан — 9 (бол., Пастрняк, Краг), 8:40 — 0:1. Карло — 2 (Дебраск), 42:31 — 0:2. Кулман — 1 (Крейчи), 50:15 — 0:3. О`Райлли — 7 (Пьетранджело, Перрон), 52:01 — 1:3. Пастрняк — 9 (Маршан, Керали), 54:06 — 1:4. Хара — 2 (п.в.), 57:41 — 1:5Вратари: Биннингтон (55:48 — 57:41) — РаскШтраф: 20 — 10Броски: 29 (9+10+10) — 32 (12+8+12)
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