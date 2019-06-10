«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии

в гостях обыгралв шестом матче финала плей-офф НХЛ — 5:1.

В первом периоде счет открыл Брэд Маршан. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а в третьей отличились Брэндон Карло, Карсон Кулман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У «Блюз» гол в активе Райана О'Райлли.

Счет в серии стал равным — 3-3. Победителя определит заключительный, седьмой матч, который пройдет 13 июня в гостях у «Бостона».