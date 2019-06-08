ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркета Вондроушова и Эшли Барти«Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил Джоковича
  • 18:53
    • Барти стала победительницей Ролан Гаррос
  • 18:42
    • СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» 10 июня
  • 18:29
    • Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Исландия одолела Албанию
  • 17:58
    • Сборная России назвала состав на матч с Сан-Марино
  • 17:42
    • Тим обыграл Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос
    Все новости спорта

    Ялонен: Был в шоке, когда прочитал комментарий Воробьёва про наш хоккей

    Сборная Финляндии Чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал заявление наставника сборной России Ильи Воробьёва.

    Юкка Ялонен
    Юкка Ялонен

    Тренер российской сборной заявил, что не хотел бы, чтобы национальная команда когда-либо играла в такой хоккей, как финны.

    Напомним, что сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019, а в полуфинале выбила команду России (1:0).

    «Когда прочитал его комментарий, был в лёгком шоке. Мне кажется, мы выглядели лучше, увереннее России. И результат игры — тому доказательство.

    Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой.

    Россия не так уж часто выходила из своей зоны — этим мы и воспользовались. Горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то кто и что говорит.

    Думаю, на этом чемпионате всем было сложно играть с нами. Посмотрите, никто не любит матчи с финнами. Так что мы играли по-своему, как и всегда. И победили», — цитирует Ялонена «Спорт-экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финляндия выиграла ЧМ-2019, Россия — третья
  • 27/05/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Луис» — «Бостон»
  • 2.04
  • Послезавтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли в полуфинале ЧМ U20 представитель Азии?
  • Южная Корея U20 — Сенегал U20. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Франция обязательно забьет, а Турция должна ответить
  • Турция — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Поднимется ли Германия на второе место в группе?
  • Белоруссия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверхуРеакция спортивных СМИ на принятое РПЛ решение по расширению лиги с 16 до 18 команд Вчера в 20:040
  • 18:14
    • Тихонов отклонил три предложения от зарубежных клубов
  • 17:15
    • Мостовой: Россия забьет Сан-Марино минимум пять мячей
  • 13:32
    • Буффон хочет продолжить карьеру в Италии
    Хамес Родригес Футбол Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийцаКолумбиец Хамес Родригес этим летом будет принимать важнейшее решение относительно своей карьеры Вчера в 15:020
  • Экспресс дня

  • Матч-тренировка для сборной России, сложный выезд французов
  • 4.11
    •
  • 19:57
    • Сборная Германии одолела Китай на женском ЧМ-2019
  • 19:42
    • Барти: Сегодня я сыграла идеальный матч
  • 19:38
    • Ялонен: Был в шоке, когда прочитал комментарий Воробьёва про наш хоккей
    Маттейс де Лигт Футбол Ошибки определили результат. Де Лигт реабилитировался и вывел Нидерланды в финалГолландская команда в овертайме дожала сборную Англии Вчера в 12:110
  • 11:46
    • СМИ: «Реал» включит Бэйла в сделку по Погба
  • 11:25
    • Россия сыграет с Сан-Марино в красной форме
  • 11:11
    • FIFA 20 выйдет в сентябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие