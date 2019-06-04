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    НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном»

    Одну из шайб в составе победителей забросил россиянин Владимир Тарасенко

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    «Сент-Луис»
    «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис» обыграл «Бостон» в четвертом матче финала Кубка Стэнли со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

    В составе победителей дубль оформил Райан О`Райлли, по голу забили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн. У проигравших отличились Чарли Койл и Брэндон Карло.

    Счет в серии стал равным — 2:2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Четвертый матч
    «Сент-Луис» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
    Голы: О`Райлли — 4 (Сэнфорд, Данн), 0:43 — 1:0. Койл — 9 (Хара), 13:14 — 1:1. Тарасенко — 11 (Пьетранджело, Шенн), 15:30 — 2:1. Карло — 1 (мен., Бержерон, Маршан), 34:19 — 2:2. О`Райлли — 5 (Пьетранджело, Гуннарссон), 50:38 — 3:2. Шенн — 4 (п.в.), 58:31 — 4:2Вратари: Биннингтон — Раск (58:17 — 58:31, 59:06)Штраф: 6-8Броски: 38 (13+12+13) — 23 (9+10+4)

    «Сент-Луис» — «Бостон» 4:2
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