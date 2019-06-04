НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном»

обыгралв четвертом матче финала Кубка Стэнли со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Райан О`Райлли, по голу забили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн. У проигравших отличились Чарли Койл и Брэндон Карло.

Счет в серии стал равным — 2:2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Четвертый матч «Сент-Луис» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: О`Райлли — 4 (Сэнфорд, Данн), 0:43 — 1:0. Койл — 9 (Хара), 13:14 — 1:1. Тарасенко — 11 (Пьетранджело, Шенн), 15:30 — 2:1. Карло — 1 (мен., Бержерон, Маршан), 34:19 — 2:2. О`Райлли — 5 (Пьетранджело, Гуннарссон), 50:38 — 3:2. Шенн — 4 (п.в.), 58:31 — 4:2Вратари: Биннингтон — Раск (58:17 — 58:31, 59:06)Штраф: 6-8Броски: 38 (13+12+13) — 23 (9+10+4)