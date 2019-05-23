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    Сборная Канады выбила Швейцарию в овертайме четвертьфинала ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Канады
    Сборная Канады одержала победу над командой Швейцарии (3:2 ОТ) в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе швейцарцев отличились Свен Андригетто и Нико Хишир.

    За канадцев шайбы забросили Марк Стоун и Дэймон Сиверсон, поразивший ворота за 0,4 секунды до сирены.

    Игра перешла в овертайм, где победы добились канадцы — решающая шайба на счету Марка Стоуна.

    Чемпионат мира. 1/4 финала
    Канада — Швейцария — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Андригетто — 3 (бол., Диас, Фиала), 18:06 — 0:1. Стоун — 6 (Фаббро, Дюбуа), 25:45 — 1:1. Хишир — 4 (бол., Марчини, Нидеррайтер), 39:57 — 1:2. Сиверсон — 1 (Стоун), 59:59 — 2:2. Стоун — 7 (Дюбуа, Теодор), 65:07 — 3:2Вратари: Мюррей (57:52 — 59:59) — ДженониБроски: 42 (12+7+20+3) — 24 (5+9+6+4)Штраф: 6 — 2
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