Сборная Канады выбила Швейцарию в овертайме четвертьфинала ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе швейцарцев отличились Свен Андригетто и Нико Хишир.
За канадцев шайбы забросили Марк Стоун и Дэймон Сиверсон, поразивший ворота за 0,4 секунды до сирены.
Игра перешла в овертайм, где победы добились канадцы — решающая шайба на счету Марка Стоуна.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Канада — Швейцария — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Андригетто — 3 (бол., Диас, Фиала), 18:06 — 0:1. Стоун — 6 (Фаббро, Дюбуа), 25:45 — 1:1. Хишир — 4 (бол., Марчини, Нидеррайтер), 39:57 — 1:2. Сиверсон — 1 (Стоун), 59:59 — 2:2. Стоун — 7 (Дюбуа, Теодор), 65:07 — 3:2Вратари: Мюррей (57:52 — 59:59) — ДженониБроски: 42 (12+7+20+3) — 24 (5+9+6+4)Штраф: 6 — 2