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    Кейн: Россия не просто так выиграла семь матчей из семи

    Сборная США Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Нападающий сборной США Патрик Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России в четвертьфинале чемпионата мира.

    Патрик Кейн
    Патрик Кейн

    «Мы всё ещё не провели свою лучшую игру, но вышли в четвертьфинал, а это уже непростая задача. У нас есть отличный шанс в игре с Россией.

    Мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы победить, в этом нет сомнений. Россия не просто так выиграла семь матчей из семи.

    У них очень хорошая команда, много великолепных игроков, много мастеров. Это опасная команда, против них нам надо хорошо сыграть в обороне.

    В составе сборной России много мастерства, много высококлассных талантов в нападении, много игроков, которые могут доставить много неприятностей, если давать им время и пространство.

    Понимаем, что у них будут моменты, но постараемся максимально сократить их количество и расстроить соперников.

    Орлов сказал, что я не MVP, если Россия заставит меня играть без шайбы? Думаю, у них большинство игроков такие же, так?

    Так что тут мы похожи. Мы тоже постараемся не давать им играть с шайбой, затруднять жизнь защитникам. Нам надо играть просто», — передаёт слова Кейна «Чемпионат». 0

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