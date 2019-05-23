Чехия обыграла Германию и пробилась в полуфинал ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Ян Коварж, еще по разу отличились Якуб Ворачек, Доминик Кубалик и Ондржей Палат.
Единственная шайба немецкой команды в активе Франка Мауэра.
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Канады, которая ранее обыграла швейцарцев (3:2 ОТ). Игра состоится в субботу, 25 мая.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Чехия — Германия — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Голы: Коварж — 4, 33:41 — 1:0. Мауэр — 1 (Тиффельс), 37:46 — 1:1. Ворачек — 4 (Симон), 44:19 — 2:1. Кубалик — 5 (Коварж, Гронек), 51:41 — 3:1. Палат — 1 (Коларж), 53:08 — 4:1. Коварж — 5 (п.в., Моравчик), 59:50 — 5:1Вратари: Бартошак — Грубауэр (56:26 — 59:50)Броски: 34 (11+8+15) — 22 (6+8+8)Штраф: 6 — 6