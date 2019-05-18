Латвия — Россия: счет матча 1:3, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы B, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

Первый период подопечные Ильи Воробьева проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса.

На старте второго периода россияне сравняли счет и даже вышли вперед благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева.

На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счет.

Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа В Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) Голы: Цибульскис — 1 (бол., Индрашис), 10:28 — 1:0. Орлов — 1 (Ковальчук, Плотников), 20:27 — 1:1. Гусев — 3 (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 — 1:2. Кучеров — 4 (Анисимов), 32:40 — 1:3Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24, Мерзликинс, 40:00, 58:14 — 59:07) — ВасилевскийШтраф: 12 — 18Броски: 27 (5+6+16) — 33 (13+10+10)

Россия возглавляет турнирную таблицу (15 очков), Латвия занимает пятую позицию (6 очков). 0