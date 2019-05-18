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    Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира

    Латвия — Россия: счет матча 1:3, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Латвии
    Сборная России одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Встреча группы B, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

    Первый период подопечные Ильи Воробьева проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса.

    На старте второго периода россияне сравняли счет и даже вышли вперед благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева.

    На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счет.

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа В
    Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Цибульскис — 1 (бол., Индрашис), 10:28 — 1:0. Орлов — 1 (Ковальчук, Плотников), 20:27 — 1:1. Гусев — 3 (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 — 1:2. Кучеров — 4 (Анисимов), 32:40 — 1:3Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24, Мерзликинс, 40:00, 58:14 — 59:07) — ВасилевскийШтраф: 12 — 18Броски: 27 (5+6+16) — 33 (13+10+10)

    Россия возглавляет турнирную таблицу (15 очков), Латвия занимает пятую позицию (6 очков). 0

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