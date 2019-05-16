Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Филип Гронек (26), Ян Коварж (32), Якуб Ворачек (38, 59), Якуб Врана (39) и Доминик Симон (46).
За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис (7-я минута) и Лаурис Дарзиньш (14, 56).
После этой игры сборная Чехии набрала девять очков в четырех матчах чемпионата мира и поднялась на третью строчку в группе В. Латвия, потерпев второе поражение на турнире, с шестью очками занимает пятое место.
В следующем матче на чемпионате мира чешские хоккеисты сыграют против Италии, а команда Латвии встретится со сборной России.
Чемпионат мира. Группа B
Чехия — Латвия — 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)
Голы: Индрашис — 2 (бол., Дарзиньш, Цибульскис), 6:04 — 0:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балцерс, Цибульскис), 13:08 — 0:2. Гронек — 3 (бол., Ворачек), 25:41 — 1:2. Ян Коварж — 2 (Палат, Заморски), 31:01 — 2:2. Ворачек — 1 (Симон, Гронек), 37:38 — 3:2. Врана — 3 (Факса, Гудас), 38:40 — 4:2. Симон — 1 (Ворачек, Фролик), 45:44 — 5:2. Дарзиньш — 3 (бол., Цибульскис), 55:28 — 5:3. Ворачек — 2 (п.в., Фролик, Симон), 58:28 — 6:3Вратари: Бартошак — Мерзликинс (54:52 — 55:28, 58:19 — 58:28)Броски: 39 (11+17+11) — 24 (10+9+5)Штраф: 14 — 54