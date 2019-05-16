Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией

одержала победу над(6:3) в 4-го тура матче группового турнира чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

В составе победителей отличились Филип Гронек (26), Ян Коварж (32), Якуб Ворачек (38, 59), Якуб Врана (39) и Доминик Симон (46).

За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис (7-я минута) и Лаурис Дарзиньш (14, 56).

После этой игры сборная Чехии набрала девять очков в четырех матчах чемпионата мира и поднялась на третью строчку в группе В. Латвия, потерпев второе поражение на турнире, с шестью очками занимает пятое место.

В следующем матче на чемпионате мира чешские хоккеисты сыграют против Италии, а команда Латвии встретится со сборной России.