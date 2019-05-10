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    Малкин: Расслабленность в концовке смазала всю игру

    Сборная России Сборная Норвегии Чемпионат мира по хоккею
    Нападающий сборной России Евгений Малкин подвел итоги первого матча чемпионата мира против Норвегии (5:2).

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    «Не все получалось, меняли звенья, начали с Гусевым и Кучеровым, сейчас другие партнеры. Первый раз играли вместе после тренировок, довольно неплохо. Забили в большинстве, но "пять на пять" тоже надо.

    Забили "три из трех" в первых попытках большинства. Оно должно было пойти, мы же хорошие игроки, норвежцы давали нам забить. Дадонов здорово открывался, мне оставалось только отдать передачу.

    Что случилось в концовке? Это наша ошибка. Не помогли Васе сыграть на "ноль". Надо играть все 60 минут, расслабленность в концовке смазала всю игру.

    Кучеров больше владеет шайбой, Дадонов больше старается искать меня. Это такие тонкости, надо чувствовать игру, я как центральный должен подстраиваться под своих крайних», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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