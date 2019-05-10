Кузнецов: Две шайбы в концовке — несчастный случай

Форвард сборной России Евгений Кузнецов высказал мнение о матче со сборной Норвегии (5:2) на чемпионате мира.

«Две шайбы в конце? Там несчастный случай получился. У Орла (Дмитрия Орлова — прим. LiveSport.ru) сломалась на коньке штука, и он не смог доиграть.

Иногда такие мелочи происходят. Ничего страшного, главное, что выиграли. Разберем игру. Думаю, в следующем матче не допустим таких ошибок.

Игра в большинстве? На Евротуре не очень получалось. Ребята довольно-таки хорошо разыграли комбинации, которые задумывали.

Наверное, это будет хороший толчок на следующую игру», — сказал Кузнецов изданию «Спорт-Экспресс». 0