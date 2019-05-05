Воробьев: Состав на ЧМ-2019 еще предстоит выбрать

Главный тренер сборной Россииподвел итог победы над Чехией (4:1) и поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Команда отработала довольно неплохо, мы не говорим о звеньях, а говорим о команде.

Мы искали оптимальные варианты, получилось неплохо. Пришли к таким звеньям через задумки, которые еще вчера сидели и обсуждали.

Состав на чемпионат мира? Мы еще будем думать, у нас есть идеи и задумки, но еще предстоит выбрать.

Мы будем думать по ребятам, кто поедет дальше, а кто нет. Пройдемся по каждой кандидатуре и придем к общему знаменателю, это касается и Любушкина, и Киселевича.

У нас есть идея по поводу вратарей, но окончательного решения нет. У нас очень много атакующих игроков, атакующий потенциал, которого в прошлом году не было.

В этом и заключается специфика», — цитирует Воробьева Sport24.ru.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии. 0