НХЛ. «Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», «Даллас» находится в шаге от финала Запада

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«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

«Каролина» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Грегг Маккегг, Джастин Уильямс и Андрей Свечников. У гостей шайбы забрасывали Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

Счет в серии стал 4-0 в пользу «Харрикейнз». В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Бостон».

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Четвертый матч «Каролина» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Голы: Барзал — 2 (бол., Тэйвз, Эберле), 2:30 — 0:1. Ахо — 4 (бол., Терявяйнен, Фольк), 4:44 — 1:1. Терявяйнен — 6 (Фегеле, Ахо), 22:11 — 2:1. Маккег — 1 (Песке, Мартинук), 23:17 — 3:1. Уильямс — 3 (Стаал, Нидеррайтер), 28:51 — 4:1. Свечников — 3 (Фольк), 55:13 — 5:1. Нельсон — 4 (Мэйфилд, Тэйвз), 58:51 — 5:2Вратари: Макэлхинни — Ленер (Грайсс, 23:17, 59:09 — 59:25)Штраф: 8-10Броски: 21 (6+11+4) — 28 (10+6+12)

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

«Сент-Луис» — «Даллас» 1:2

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линдель. Александр Радулов отдал результативную передачу. За проигравших гол забил Джейден Шварц.

«Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и находит в одной победе от выхода в финал Западной конференции. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая.