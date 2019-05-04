НХЛ. «Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», «Даллас» находится в шаге от финала Запада

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2
«Каролина» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).
В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Грегг Маккегг, Джастин Уильямс и Андрей Свечников. У гостей шайбы забрасывали Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
Счет в серии стал 4-0 в пользу «Харрикейнз». В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Бостон».
«Сент-Луис» — «Даллас» 1:2
В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линдель. Александр Радулов отдал результативную передачу. За проигравших гол забил Джейден Шварц.
«Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и находит в одной победе от выхода в финал Западной конференции. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая.