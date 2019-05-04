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    НХЛ. «Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», «Даллас» находится в шаге от финала Запада

    Результаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 4 мая

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Даллас Старз
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    Хоккеисты «Каролины»
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    «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    «Каролина» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

    В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Грегг Маккегг, Джастин Уильямс и Андрей Свечников. У гостей шайбы забрасывали Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

    Счет в серии стал 4-0 в пользу «Харрикейнз». В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Бостон».

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Каролина» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Барзал — 2 (бол., Тэйвз, Эберле), 2:30 — 0:1. Ахо — 4 (бол., Терявяйнен, Фольк), 4:44 — 1:1. Терявяйнен — 6 (Фегеле, Ахо), 22:11 — 2:1. Маккег — 1 (Песке, Мартинук), 23:17 — 3:1. Уильямс — 3 (Стаал, Нидеррайтер), 28:51 — 4:1. Свечников — 3 (Фольк), 55:13 — 5:1. Нельсон — 4 (Мэйфилд, Тэйвз), 58:51 — 5:2Вратари: Макэлхинни — Ленер (Грайсс, 23:17, 59:09 — 59:25)Штраф: 8-10Броски: 21 (6+11+4) — 28 (10+6+12)

    «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    «Сент-Луис» — «Даллас» 1:2

    В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линдель. Александр Радулов отдал результативную передачу. За проигравших гол забил Джейден Шварц.

    «Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и находит в одной победе от выхода в финал Западной конференции. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая.

    НХЛ. 1/4 финала. Плей-офф. Пятый матч
    «Сент-Луис» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Спецца — 3 (Сегин, Янмарк), 2:42 — 0:1. Линделл — 1 (Радулов, Клингберг), 26:13 — 0:2. Шворц — 7, 48:26 — 1:2Вратари: Биннингтон (58:59) — БишопШтраф: 2-8Броски: 39 (13+11+15) — 27 (11+11+5)
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