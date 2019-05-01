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    «Автомобилист» объявил об уходе 11 игроков

    Автомобилист КХЛ Трансферы
    «Автомобилист» на официальном сайте объявил об изменениях в составе и тренерском штабе.

    Стефан Да Коста
    Стефан Да Коста

    В связи с истечением срока контрактов команду покидают 11 игроков: вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев.

    Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнят тренеры Андрей Соколов и Константин Власов, который будет работать с вратарями.

    На предстоящий сезон тренерский штаб окончательно сформирован: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Константин Власов. 0

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