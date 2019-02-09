Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ

Сборная России во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам соревнований со счетом 2:4. К началу третьего периода шведы вели со счетом 2:0: в составе команды отличились Микаэль Линдквист и Эмиль Ларссон. Отыгравшись со счета 0:2, благодаря шайбам Анатолия Никонцева и Ильи Михеева, россияне все-таки упустили шанс побороться за победу в матче. На 53-й минуте в составе хозяев отличился Исак Лундестрем. Под занавес встречи четвертую шайбу в ворота сборной России отправил Фредрик Хандемарк.

Бодрое начало

Корреспондент Sport24 Артем Гаев считает, что российской команде удался первый период, несмотря на отсутствие заброшенных шайб.

«Илья Воробьев после победы на старте Шведских игр над финнами сделал три перестановки в составе, но неожиданными их назвать трудно: ярославцев Коновалова и Денисенко, которым дали сыграть перед родными трибунами, заменили Бобков и Кручинин, тринадцатым нападающим вместо Алексеева был заявлен Слепец. А вот другое решение тренерского штаба выглядело показательно: первой на лед на этот раз выходила пятерка Зернова, ставшая безоговорочно лучшей во встрече с Финляндией.

Зернов и его партнеры по "Авангарду" Михеев и Шумаков прочувствовали всю степень ответственности и первыми закрыли шведов в их зоне. По-настоящему опасных моментов они не создали, но повозили соперника прилично. Российская команда завладела преимуществом, и в этот момент очень кстати подоспело четырехминутное удаление форварда "Магнитки" Денниса Расмуссена. Казалось, что хотя бы одну шайбу наши организуют обязательно. Но большинство у "Красной машины" не пошло, затем, не дожидаясь возвращения на лед Расмуссена, удалился Рафиков, и шведы постепенно игру выровняли.

И все-таки самый опасный момент периода создали россияне. Хозяева слишком нерасторопно действовали в своей зоне, потеряли шайбу, и Бурдасов расстреливал вратаря "Юргородена" Рейдеборна с очень перспективной позиции. Увы, Антону на этом турнире пока категорически не везет».

Две шайбы за период

Автор Allhockey.ru Павел Малашенко огорчен результатом второго периода, в котором россияне не выглядели слабее соперника.

«Отработав оставшееся с первой двадцатиминутки меньшинство, россияне вскоре пропустили в равных. Серия то ли рикошетов, то ли подправлений после броска от синей застала врасплох Бобкова и компанию. Линдквист в момент щелчка от синей линии был в нашей вратарской и мешал коньком Бобкову, чем дал повод российской стороне попросить челлендж, однако удачи видеопросмотр не принес — судьи признали шайбу легитимной.

Поведя в счете, шведы не стали нестись и закреплять преимущество, предложив россиянам задавать тон и темп встречи, под который хозяева собирались подстроиться. И тактика эта подопечным Гренборга максимально подошла.

Российская сборная не играла в навал, лишь временами точечно атакуя. С переменным успехом, но моменты тоже создавались. Например, незадолго до экватора армейское звено на свободном льду расчертило красивый розыгрыш. Бросок как итог комбинации подкачал, но зато этот эпизод принёс россиянам первое полноценное большинство.

Вторую его часть российская команда провела в целом неплохо, а затем по инерции продолжала поддавливать шведов в зоне. Но в момент, когда появился реальный шанс зацепиться за игру здесь и сейчас, первая же шведская контратака закончилась второй пропущенной шайбой».

Энергичный третий тайм

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Погорнов в восторге от игры команды в третьем периоде, когда она почти спаслась от поражения.

«Со второго перерыва вся команда вышла более энергично. Илья Воробьев, проходя по тренерской скамейке что-то непрерывно говорил игрокам. Реализовывать большинство в начале третьего периода вышла ударная тройка Вадима Шипачева. И Анатолий Никонцев, в борьбе с двумя шведами размочил счет — 2:1! В воздух взметнулись десятки российских флагов в разных секторах трибун.

Это — первый гол спартаковца за сборную России. Шипачев, на правах старшего товарища и капитана команды, попросил шайбу и вручил партнеру по звену.

Наши понеслись отыгрываться. У ворот хозяев стало совсем бодренько и горячо. Илья Михеев едва не забил свой третий гол на этих "Шведских играх" — попал в щиток вратаря. Шведы же в ответке вывели нападающего одного к воротам — спас Бобков.

В середине периода огонь игры переместился в нашу зону. При игре 5 на 3 несколько раз выручил Бобков. А когда вышел четвертый игрок, с левого фланга умчался в атаку Михеев. Сначала в воротах оказался он. При активном участии защитника — буллит. "Давай, Илюша, сделай это!" — запричитала пара россиян, которая требовала отменить первый гол. "Это" пришло в виде реализованного буллита — 2:2!».

Бобков не сломался, но не спас

Корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков разочарован концовкой встречи, в которой шведы вырвали победу.

«Третий период сборная России провела заметно активнее, в нужный момент подтащил Бобков и даже два удаления подряд не сбили настрой команды. Наши ребята выстояли в формате "три на пять", а когда на льду появился четвёртый полевой игрок, провели контратаку и заработали право на штрафной бросок, который реализовал лучший игрок сборной России на Шведских играх Илья Михеев.

Самое важное в погоне россиян было то, что после двух пропущенных шайб не сломался психологически Бобков. Моментов у его ворот было предостаточно, наш вратарь спас команду от трёх верных голов, но даже он оказался бессилен перед броском Лундестрёма, который за мгновение до этого выиграл борьбу у Зернова. Центрфорвард "Авангарда" не впечатлил ещё на Кубке Карьяла, а на Шведских играх ему снова показали, к чему нужно стремиться. Потенциал у Зернова, безусловно, есть, но пока его потолок Евротур. Тоже самое относится к защитнику Василевскому, который в одном только матче со шведами совершил две-три грубых ошибки.

Этот гол стал решающим. В концовке Илья Воробьёв заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но это привело лишь к четвёртой пропущенной шайбе, уже в пустые ворота. Таким образом, сборная России уступила со счётом 2:4, а Чехия досрочно выиграла Шведские игры. Завтрашний матч россиян с чехами превратился в формальность».

Обидно, но не критично

Автор «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко не хочет делать далеко идущих выводов после поражения от Швеции.

«Да и эта игра выдалась что надо. Хотя в первом периоде хозяевам была устроена жара. Еще подумывал: "Эти шведы какие-то неправильные, несите других". Сборная России была сильнее во всем, кроме завершения. Счет 7-1 по голевым моментам говорит сам за себя. Любопытно, что команда Воробьева выглядела даже более шведской по духу, чем парни Гренборга. И в СКА ведь подобное наблюдается. Ларс Юханссон теперь принимает участие в тренировках. Видимо, от него это и идет.

Да и состав сформирован, скорее, по шведским лекалам. Не то что без ярко выраженной сдерживающей тройки — вообще без нее. Если б еще с большинством был порядок и обошлось без дурацких ошибок типа провала у Светлакова в средней или проигранной борьбы у Рафикова, то и проблем бы не знали. А так — отпустили шведов, дали встрепенуться и получили, как водится. Обидно, конечно, но не критично. Все-таки сборная полуэкспериментальная.

Есть в ней люди, которые, вероятно, больше в нее не попадут. Тот же Никонцев. Он, конечно, большущий молодец, гол даже забил, но Шипачеву с Кагарлицким вообще никак не помог. Бурдасов, как оказалось, на этом уровне не вытягивает. Строго говоря, уж лучше бы Денисенко и Слепцу дали поиграть. Это и правильнее. И важнее — на перспективу». 0