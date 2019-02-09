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    Сборная Россия проиграла Швеции в рамках Евротура

    Шведские хоккейные игры Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России уступила команде Швеции (2:4) во втором матче шведского этапа Еврохоккейтура.

    Россия — Швеция
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    В составе победителей шайбы забросили Микаэль Линдквист (23-я минута), Эмиль Ларссон (32), Исак Лундестрем (53) и Фредрик Хендемарк (60, п.в.).

    За россиян отличились Анатолий Никонцев (41) и Илья Михеев (51, бул).

    сборная Швеции, набрав три очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице турнира. Российская команда, имея в активе два балла, занимает третье место.

    В четверг сборная России в вынесенной встрече Шведских игр в Ярославле победила Финляндию (3:2 Б), в воскресенье, 10 февраля, россияне сыграют против сборной Чехии.

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Швеция — Россия — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Линдквист — 3 (Т. Нильссон, Лундстрем), 22:42 — 1:0. Э. Ларссон — 4 (Сильвегорд, Хольм), 31:38 — 2:0. Никонцев — 1 (бол., Шипачев, Василевский), 40:24 — 2:1. Михеев — 3 (мен., буллит), 50:02 — 2:2. Лундстрем — 1 (Лиля), 52:37 — 3:2. Хендемарк — 1 (п.в., Э. Ларссон), 59:47 — 4:2Вратари: Рейдеборн — Бобков (57:45 — 59:47)Броски: 25 (6+8+11) — 34 (10+12+12)Штраф: 12 — 8
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