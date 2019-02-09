Сборная Россия проиграла Швеции в рамках Евротура

уступила(2:4) во втором матче шведского этапа Еврохоккейтура.

В составе победителей шайбы забросили Микаэль Линдквист (23-я минута), Эмиль Ларссон (32), Исак Лундестрем (53) и Фредрик Хендемарк (60, п.в.).

За россиян отличились Анатолий Никонцев (41) и Илья Михеев (51, бул).

сборная Швеции, набрав три очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице турнира. Российская команда, имея в активе два балла, занимает третье место.

В четверг сборная России в вынесенной встрече Шведских игр в Ярославле победила Финляндию (3:2 Б), в воскресенье, 10 февраля, россияне сыграют против сборной Чехии.