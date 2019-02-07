Воробьев: Итог матча с Финляндией получился голливудским

Главный тренер сборной Россиивысказал мнение о матче Шведских игр с Финляндией (3:2 Б) в Ярославле.

«У нас много дебютантов, поэтому допустили ошибки. Мы разобрали их, какие конкретно не скажу. Не хочу выносить сор из избы.

Наши дебютанты сегодня старались и хорошо себя проявили. Главное — получили опыт. Итог получился голливудским. Видели, как у ребят горели глаза.

Кто будет играть в воротах в субботу? Игорь Бобков. В составах некоторые изменения также возможны, решим завтра. О бригадах большинства тоже

Почему выпал Шипачев? Давайте будем оценивать ребят по итогам турнира. У Шипачева были моменты, у второго звена хорошее движение, но не бросали.

Ярославль — прекрасный город в сердце России. Отличная идея провести здесь матч», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0