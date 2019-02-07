Cборная России по буллитам одолела Финляндию на старте Шведских игр

одержала победу в серии буллитов над(3:2) в стартовом матче шведского этапа Евротура.

В составе победителей дубль оформил форвард Илья Михеев. Решающий бросок на свой счет записал Дмитрий Кагарлицкий.

За финнов отличились нападающий Нико Оямяки и защитник Микко Лехтонен.

Голкипер российской команды Илья Коновалов в этой встрече отразил 21 бросок из 23.

Отметим, что матч против сборной Финляндии был вынесенным и прошел в Ярославле.

Российская команда, набрав 16 очков, продолжает лидировать в общем зачете Евротура.

В следующей встрече на турнире сборная России 9 февраля на арене «Ховет» в Стокгольме сыграет против Швеции, а Финляндия в тот же день сыграет с командой Чехии.