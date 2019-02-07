Cборная России по буллитам одолела Финляндию на старте Шведских игр

Cборная России
ФХР
В составе победителей дубль оформил форвард Илья Михеев. Решающий бросок на свой счет записал Дмитрий Кагарлицкий.
За финнов отличились нападающий Нико Оямяки и защитник Микко Лехтонен.
Голкипер российской команды Илья Коновалов в этой встрече отразил 21 бросок из 23.
Отметим, что матч против сборной Финляндии был вынесенным и прошел в Ярославле.
Российская команда, набрав 16 очков, продолжает лидировать в общем зачете Евротура.
В следующей встрече на турнире сборная России 9 февраля на арене «Ховет» в Стокгольме сыграет против Швеции, а Финляндия в тот же день сыграет с командой Чехии.
Еврохоккейтур. Шведские игры
Россия — Финляндия — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Оямяки — 1 (Лехтонен, Юнттила), 0:28 — 0:1. Михеев — 1 (Зернов, Шумаков), 4:06 — 1:1. Михеев — 2, 44:05 — 2:1. Лехтонен — 1 (бол., Эронен, Няттинен), 59:51 — 2:2Победный буллит: КагарлицкийВратари: Коновалов — Вехвиляйнен (58:39 — 59:52)Броски: 30 (11+6+6+7) — 23 (8+11+4+0)Штраф: 8 — 8