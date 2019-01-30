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    Автогол помог «Витязю» обыграть «Трактор»

    КХЛ Витязь Трактор
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от подольского «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Витязь»
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    В составе победителей отличились Павел Чернов и Денис Кокарев. Решающую шайбу челябинцы забросили в свои ворота в ходе отложенного штрафа — гол записали на счёт вратаря «Витязя» Йони Ортио.

    За хозяев голами отметились Алексей Тертышный и Марсель Шолохов.

    «Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, «Витязь» одержал вторую победу в последних трёх играх.

    «Витязь» набрал 59 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Трактора» 53 очка и восьмое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Чернов — 5 (Рендулич, Макеев), 2:32 — 0:1. Шолохов — 4 (Шаров), 7:02 — 1:1. Рыбаков — 6 (Кокуев, Кравцов), 14:59 — 2:1. Кокарев — 7 (Стасенко, Комаров), 36:10 — 2:2. Ортио — 1, 37:01 — 2:3Вратари: Демченко (58:24 — 59:48) — ОртиоБроски: 32 (10+10+12) — 40 (11+20+9)Штраф: 10 — 12
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