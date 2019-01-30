Автогол помог «Витязю» обыграть «Трактор»

Челябинскийпотерпел домашнее поражение от подольского(2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Павел Чернов и Денис Кокарев. Решающую шайбу челябинцы забросили в свои ворота в ходе отложенного штрафа — гол записали на счёт вратаря «Витязя» Йони Ортио.

За хозяев голами отметились Алексей Тертышный и Марсель Шолохов.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, «Витязь» одержал вторую победу в последних трёх играх.

«Витязь» набрал 59 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Трактора» 53 очка и восьмое место на Востоке.