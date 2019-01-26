«Куньлунь» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Авангарду»

В матче регулярного чемпионата КХЛразгромил— 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Илья Михеев, Максим Чудинов, Тейлор Бек, Ансель Галимов и Кирилл Петров. За команду из Пекина забивали Олли Палола, Джастин Фонтейн и Блэйк Парлетт.

«Авангард» одержал вторую победу подряд и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл в шестой раз кряду, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф, идя девятым на «Востоке».

28 января соперники вновь встретятся на площадке китайской команды.