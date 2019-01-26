«Куньлунь» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Авангарду»

Фрагмент матча
ХК «Авангард»
В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Илья Михеев, Максим Чудинов, Тейлор Бек, Ансель Галимов и Кирилл Петров. За команду из Пекина забивали Олли Палола, Джастин Фонтейн и Блэйк Парлетт.
«Авангард» одержал вторую победу подряд и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл в шестой раз кряду, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф, идя девятым на «Востоке».
28 января соперники вновь встретятся на площадке китайской команды.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Голы: Михеев — 21 (бол., Шумаков, Деарне), 11:42 — 0:1. Палола — 16 (Лофквист, Лунд), 24:25 — 1:1. Чудинов — 8 (Фрэнсон), 30:08 — 1:2. Бек — 17 (Фрэнсон, Шумаков), 38:14 — 1:3. Стась — 3 (Медведев), 43:54 — 1:4. Фонтэйн — 6 (Редлихс, Витасек), 45:12 — 2:4. Петров — 8 (Бондарев, Кошелев), 47:45 — 2:5. Парлетт — 2 (Локхарт, Сквайрз), 52:58 — 3:5. Михеев — 22 (п.в.), 59:35 — 3:6Вратари: Лазушин (58:43) — Налимов (Бобков, 45:12)Штраф: 10-0Броски: 21 (4+10+7) — 34 (14+11+9)