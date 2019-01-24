КХЛ. Победы «Салавата» и «Магнитки», СКА против «Барыса»

В четверг, 24 января, в регулярном чемпионате КХЛ проходят очередные поединки

«Адмирал» — «Сибирь» — 4:2

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Владимир Бутузов, по шайбе забросили Войтех Полак и Кирилл Дьяков.

За гостей отличились Юкка Пельтоола и Николай Демидов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Голы: Пелтола — 7 (Принс, Брюле), 5:18 — 0:1. Бутузов — 8 (бол., Черников), 12:21 — 1:1. Полак — 7, 14:03 — 2:1. Дьяков — 3 (Мерескин, Воронин), 28:14 — 3:1. Бутузов — 9 (бол., Мищенко, Козловский), 38:15 — 4:1. Демидов — 7 (бол., Миловзоров), 54:44 — 4:2Вратари: Красоткин — Красиков (Тэйлор, 40:00)Штраф: 16 — 12Броски: 44 (17+14+13) — 34 (12+8+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Сибирь» — десятое (44 очка).

«Амур» — «Авангард» — 0:3

«Авангард» нанес поражение «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

По шайбе в составе «ястребов» забросили Илья Михеев, Максим Чудинов и Евгений Медведев.

Голкипер Иван Налимов записал на свой счет «сухарь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Михеев — 20 (Покка, Широков), 3:45 — 0:1. Чудинов — 7 (бол., Широков), 10:51 — 0:2. Медведев — 8 (бол., Михеев), 35:24 — 0:3Вратари: Мурыгин — НалимовШтраф: 10 — 4Броски: 30 (16+5+9) — 27 (13+10+4)

«Амур» потерпел десятое поражение кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции (33 очка). «Авангард» идет на второй позиции (73 очка).

«Куньлунь» — «Салават Юлаев» — 1:2

«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Счет был открыт на 11-й минуте, когда заброшенной шайбой отметился нападающий уфимцев Максим Майоров.

На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие благодаря голу Ондржея Витасека.

На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперед, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Майоров — 9 (Хохряков), 10:10 — 0:1. Витасек — 3 (Савинайнен, Латта), 22:13 — 1:1. Умарк — 9 (Рыбин, Хартикайнен), 55:13 — 1:2Вратари: Лазушин (58:28) — МетсолаШтраф: 6 — 8Броски: 38 (18+8+12) — 20 (10+6+4)

Благодаря этому успеху «Салават Юлаев», занимающий шестое место в Восточной конференции (66 очков), оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Куньлунь» расположился на девятой строчке (44 очка).

«Металлург» Мг — «Трактор» — 2:0

В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» принимал челябинский «Трактор».

Хозяева выиграли со счетом 2:0.

«Металлург» вышел вперед на 19-й минуте после ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина. Шайба была записана на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде Павел Дорофеев укрепил преимущество хозяев.

«Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (51 очко) идет восьмым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Береглазов — 4 (мен.), 18:24 — 1:0. Дорофеев — 1 (Булирж, Расмуссен), 35:51 — 2:0Вратари: Загидулин — СудницинШтраф: 10 — 4Броски: 25 (5+14+6) — 17 (6+7+4)

«Локомотив» — «Слован»

СКА — «Барыс»

«Динамо» Р — «Динамо» Мн