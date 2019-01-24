КХЛ. Победы «Салавата» и «Магнитки», СКА против «Барыса»

«Адмирал» — «Сибирь» — 4:2
«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).
Дубль в составе победителей оформил Владимир Бутузов, по шайбе забросили Войтех Полак и Кирилл Дьяков.
За гостей отличились Юкка Пельтоола и Николай Демидов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Сибирь» — десятое (44 очка).
«Амур» — «Авангард» — 0:3
«Авангард» нанес поражение «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.
По шайбе в составе «ястребов» забросили Илья Михеев, Максим Чудинов и Евгений Медведев.
Голкипер Иван Налимов записал на свой счет «сухарь».
«Амур» потерпел десятое поражение кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции (33 очка). «Авангард» идет на второй позиции (73 очка).
«Куньлунь» — «Салават Юлаев» — 1:2
«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
Счет был открыт на 11-й минуте, когда заброшенной шайбой отметился нападающий уфимцев Максим Майоров.
На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие благодаря голу Ондржея Витасека.
На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперед, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку.
Благодаря этому успеху «Салават Юлаев», занимающий шестое место в Восточной конференции (66 очков), оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Куньлунь» расположился на девятой строчке (44 очка).
«Металлург» Мг — «Трактор» — 2:0
В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» принимал челябинский «Трактор».
Хозяева выиграли со счетом 2:0.
«Металлург» вышел вперед на 19-й минуте после ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина. Шайба была записана на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде Павел Дорофеев укрепил преимущество хозяев.
«Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (51 очко) идет восьмым.
«Локомотив» — «Слован»
СКА — «Барыс»