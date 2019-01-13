«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Ахо сделал хет-трик

«Каролина»
twitter.com/NHLCanes
В составе победителей отличись Себастьян Ахо, который сделал хет-трик, Саку Мяеналанен, Лукас Валлмарк и Джастин Уильямс.
У гостей забивали Колтон Сиссонс и Филип Форсберг, сделавший дубль.
«Каролина» набрала 49 очков и занимает десятое место в Восточной конференции. У «Нэшвилла» 58 очков и шестая позиция на Западе.
В следующем матче «Харрикейнз» 16 января на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Предаторз» в тот же день примут «Вашингтон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нэшвилл» — 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Голы: Ахо — 19, 15:44 — 1:0. Мяеналанен — 2 (Фольк, Де Хаан), 18:15 — 2:0. Сиссонс — 10 (Йоси, Эллис), 22:48 — 2:1. Ахо — 20 (бол., Ферланд, Терявяйнен), 23:08 — 3:1. Валлмарк — 4 (Макгинн, Славин), 28:35 — 4:1. Уильямс — 13 (бол., Ферланд, Ахо), 30:11 — 5:1. Форсберг — 17 (мен., Йоси, Бонино), 34:29 — 5:2. Форсберг — 18 (Джохансен, Арвидссон), 53:33 — 5:3. Ахо — 21 (мен., п.в., Терявяйнен, Песке), 56:59 — 6:3Вратари: Мразек — Ринне (Сарос, 30:11, 56:34 — 56:59)Броски: 34 (12+12+10) — 23 (6+7+10)Штраф: 15 — 15