«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Ахо сделал хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали домашнюю победу надсо счетом 6:3.

В составе победителей отличись Себастьян Ахо, который сделал хет-трик, Саку Мяеналанен, Лукас Валлмарк и Джастин Уильямс.

У гостей забивали Колтон Сиссонс и Филип Форсберг, сделавший дубль.

«Каролина» набрала 49 очков и занимает десятое место в Восточной конференции. У «Нэшвилла» 58 очков и шестая позиция на Западе.

В следующем матче «Харрикейнз» 16 января на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Предаторз» в тот же день примут «Вашингтон».