«Авангард» обыграл «Спартак»

Омскийобыграл московский(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Тэйлор Бек (24-я и 55-я минуты), еще раз отличился Илья Михеев (38).

Единственную шайбу гостей забросил Каспарс Даугавиньш (13).

«Авангард» с 69 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 54 очка.

В следующем матче омичи 15 января примут «Салават Юлаев», а красно-белые в тот же день на выезде сыграют с «Барысом».