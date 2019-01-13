ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Педро и ВиллианБолее серьезный соперник наказал бы «Челси»
  • 20:53
    • «Атлетик» обыграл «Севилью», Уильямс оформил дубль
  • 20:07
    • ЦСКА «всухую» обыграл минское «Динамо»
  • 19:59
    • СКА обыграл «Витязь», одержав восьмую победу подряд
  • 18:06
    • Мужская сборная России выиграла эстафету Кубка мира в Оберхофе
  • 17:49
    • «Крылья Советов» арендовали Шишкина
    Все новости спорта

    «Авангард» обыграл «Спартак»

    КХЛ Авангард Спартак
    Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей встречи дубль оформил Тэйлор Бек (24-я и 55-я минуты), еще раз отличился Илья Михеев (38).

    Единственную шайбу гостей забросил Каспарс Даугавиньш (13).

    «Авангард» с 69 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 54 очка.

    В следующем матче омичи 15 января примут «Салават Юлаев», а красно-белые в тот же день на выезде сыграют с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Даугавиньш — 11 (бол., Зубов, Кутейкин), 13:39 — 0:1. Бек — 13 (Шумаков, Медведев), 24:22 — 1:1. Михеев — 19 (Фрэнсон, Бек), 38:27 — 2:1. Бек — 14 (Деарне), 55:12 — 3:1Вратари: Налимов — Трушков (58:50)Броски: 22 (6+11+5) — 39 (20+7+12)Штраф: 6 — 0
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
  • 06/01/2019 в 21:31
    •
  • Прогноз
  • «Бостон» — «Монреаль»
  • 1.91
  • Послезавтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» заставит забыть о кубковой осечке
  • «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Реал» не потеряет очки в третий раз подряд
  • «Бетис» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Станет ли «Сассуоло» барьером для «Наполи» в Кубке Италии?
  • «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Атлетико» обыграл «Леванте», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» сыграет в гостях у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 21:110
  • 16:46
    • Россиянки выиграли эстафету Кубка мира по биатлону
  • 17:15
    • Буллит Дитца принес «Барысу» победу над «Сочи»
  • 16:31
    • Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»
    Игроки «Локомотива» Хоккей КХЛ. «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Авангард» против «Спартака», ЦСКА примет минское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 января 17:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Реал» обыграть крепкого середняка?
  • 4.23
    •
  • 21:01
    • Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Трактору»
  • 20:32
    • «Динамо» на выезде переиграло «Торпедо»
  • 20:17
    • «Авангард» обыграл «Спартак»
    «Ливерпуль» добыл первую победу в 2019 году Футбол «Ливерпуль» обрел нужную зрелость для завоевания титулаРеакция прессы на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 02:560
  • 15:10
    • Самедов перешел в «Крылья Советов»
  • 13:48
    • Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру
  • 12:52
    • «Амур» проиграл в дебютном матче под руководством Гулявцева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие