«Авангард» обыграл «Спартак»

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей встречи дубль оформил Тэйлор Бек (24-я и 55-я минуты), еще раз отличился Илья Михеев (38).
Единственную шайбу гостей забросил Каспарс Даугавиньш (13).
«Авангард» с 69 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 54 очка.
В следующем матче омичи 15 января примут «Салават Юлаев», а красно-белые в тот же день на выезде сыграют с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Даугавиньш — 11 (бол., Зубов, Кутейкин), 13:39 — 0:1. Бек — 13 (Шумаков, Медведев), 24:22 — 1:1. Михеев — 19 (Фрэнсон, Бек), 38:27 — 2:1. Бек — 14 (Деарне), 55:12 — 3:1Вратари: Налимов — Трушков (58:50)Броски: 22 (6+11+5) — 39 (20+7+12)Штраф: 6 — 0