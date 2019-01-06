Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить

В Канаде завершился очередной молодёжный чемпионат мира по хоккею. Золото досталось сборной Финляндии, вторыми стали американцы, российская команда завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место Швейцарию.

Россию подвел синдром победителей

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о главной причине, из-за которой сборная России не завоевала в Канаде «золото».

«Мы проиграли на турнире всего одну встречу. Но очень важную — в полуфинале, американцам. И я ни в коем случае не скажу, что наши были в том матче слабее. Все наоборот, они были сильнее сборной США, и сами чувствовал эту силу. И не справились с ней.

Сборная России изначально считалась одним из фаворитов на МЧМ. И когда в группе наши одолели хозяев турнира канадцев, ребята, похоже, поняли, что могут все. Что настал их первый серьезный звездный час.

Вот послушайте, что с горечью сказал капитан россиян Клим Костин: "Я обещал маме золото, а вышла бронза".

Этим многое сказано. Ведь настраиваться на победу — это одно. А заранее ее обещать — уже немного другое. Тут надо ощущать, что ты реально сильнее.

Мы в плей-офф так и действовали в каждом матче — без особого уважения к сопернику. И вот за это в полуфинале поплатились. Хотя могли и размазать. Но вот этот самый синдром "победителей-фаворитов" нам немного и подгадил. Потому что с собственной силой тоже надо уметь справляться. Не дать ей себя захватить полностью, с головой.

В целом я выступлением нашей сборной доволен — команда выглядела мощно. За поражение в полуфинале — досадно. Не потому, что проиграли. А потому, что были в этом матче сильнее американцев, уступили менее крутому, но более добросовестному сопернику. Но это не конец света. А просто шрам-урок на будущее. Для побед в новых чемпионатах».

Брагину пора уходить

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что турнир в Канаде должен стать последним для нынешнего тренера молодежной сборной России.

«Молодежка и Валерий Брагин. Кажется, что они раздельно друг от друга и существовать-то не могут. С десяток лет суммарно Валерий Николаевич проработал в молодежной сборной России. Однако чемпионат мира в Канаде показал: пора снова покидать свою должность. Возможно, в этот раз с концами.

Соперники сборной России прекрасно знают, что Валерий Николаевич будет осторожно играть от обороны, насыщая среднюю зону и стараясь лишний раз не рисковать. Любой команде с определенными нюансами Брагин прививал именно философию аккуратности, что не может вечно давать результат. А в России, как известно, именно по количеству и качеству ввезенного в страну цветного металла приятно судить об успешности работы.

В Канаде определенный сбой дала и отработанная схема. Этот созыв молодежной сборной многие справедливо называли сильнейшим за последние пару лет уж точно. Так уж получилось, что лучшие за последние годы так и не смогли понять, как им действовать на своем пятаке. Или как выходить из-под прессинга в собственной зоне. Ну или как вариативно завершать позиционные атаки. Так что либо потенциально золотой созыв на самом деле и не такой уж бездефектный, либо тренерский штаб где-то не донес очень важные для достижения результата вещи. У сборных-соперниц получалось избегать такие проблем».

Бронза — это не предел

Автор «Чемпионата» Павел Панышев считает, что уже на следующем чемпионате мира российская команда обязана доходить до финала.

«Можно ли определить по результатам одного краткосрочного турнира уровень молодёжного хоккея? Навряд ли. Канадцы не в первый раз остались без медалей, финская сборная два года назад и вовсе боролась за право сохранить место в элите, едва не преподнеся сенсацию со знаком "минус". Ничего, кроме победы в группе, не показали на нынешнем МЧМ шведы.

Да, критике за неудачное выступление подвергается каждый, но забрасывать парней камнями нельзя. Сейчас в России запущена Национальная программа подготовки хоккеистов, результаты которой в скором времени дадут о себе знать. Команде Валерия Брагина нужно сделать ещё один шаг вперёд. И, нет сомнений, он будет сделан. Глаза у ребят горели, никакого безволия и расхлябанности мы не увидели.

У нынешней команды было абсолютно всё для того, чтобы победить. Выиграй мы золото — никто бы не назвал это каким-то чудом на льду. Ни одна из команд не поставила россиян в тупик, не переиграла их в одну калитку. Для победы над американцами не хватило самой малости. Где-то банально не повезло, да и судейство было далеко не лучшим. Отменённый гол до сих пор вызывает массу споров и дискуссий. Специально коньком Никита Шашков не играл, это очевидно.

Конечно, не обошлось без ошибок. Руководству ФХР стоит разобраться в причинах неудачи. В частности, выяснить, почему лидеры россиян по ходу матча с США получили сверхнагрузку и на остаток игры у некоторых банально не хватило сил. Вопросы по тактике, управлении игрой тоже стоит разобрать по горячим следам. Далеко не всё ладилось и в "бронзовом" матче со швейцарцами. К примеру, наша сборная нахватала слишком много удалений и тяжело выходила из зоны.

Стоит обратить внимание и на внутриклубные проблемы. Для развития хоккея, преодоления трудной стадии перехода из молодёжи во взрослый профессиональный хоккей нужно принимать управленческие меры. Далеко не во всех клубах развита вертикаль, не везде молодых ребят допускают даже до нижних звеньев состава команд КХЛ».

Почему золото выиграла Финляндия, а не Россия

Автор Sportbox.ru Сергей Кулагин отдает должное победителям турнира, считая успех Финляндии заслуженным.

«Слышать от экспертов фразу о том, что матч Россия — США — это скрытый финал, было по меньшей мере странно. В спорте, тем более молодежном, таких терминов в принципе не должно существовать. Да, финны стали в группе лишь третьими и уступили американцам по делу. Зато они грамотно распределили силы по турниру, и в плей-офф от их недостатков не осталось и следа.

Все ожидали, что "суоми" будут полностью зависеть от своей главной звезды Ээли Толванена, но главный финский забивала набрал 0+4. Да и вторая звезда финнов Каапо Какко отличился лишь дважды: против Казахстана и победным голом в финале. Сложно переоценить его второй гол, но победу на МЧМ сделал не он, а вся команда. В топе снайперов турнира из финнов лишь Аарне Талвитие, и тот лишь на девятом месте с четырьмя шайбами. До последнего момента не было понятно, кто и в какой момент выстрелит — такой баланс намного круче, чем два Хьюза, три Денисенко и четыре Толванена.

Хотя не будем кривить душой: без колоссального везения тоже не обошлось. Иначе не было бы ни гола Алекси Хепониеми за 47 секунд до конца третьего периода матча с Канадой, ни поломанной клюшки Коди Гласса, ни травли бедного Макса Комтуа. Ну и конечно же, без человека по имени Укко-Пекка Луукконен — этот гренадер стал для сборной США на последних минутах непреодолимым препятствием.

Финляндия — страна тысячи талантов. Мы об этом говорили еще за месяц до МЧМ. Не устанем повторять и сейчас. С такой молодежкой в топе НХЛ от этой страны скоро будет гораздо больше трех игроков».

Конец доминированию Канады

Автор «Чемпионата» Лев Лукин оценивает выступление на мировом первенстве североамериканских команд.

«Сборная Канады традиционно является фаворитом любого молодёжного первенства, количество талантов в стране кленового листа зашкаливает в любом возрасте. Но на домашних турнирах доминирование канадцев всегда возводилось в абсолютную степень, родоначальники хоккея всегда были в медальной зоне.

Однако любой серии приходит конец, и на МЧМ-2019 канадцы пали жертвой собственной самоуверенности. На подсознательном уровне команду Тима Хантера наверняка расслабил и тотальный разгром датчан в стартовом матче турнира 14:0. Заряженные собственным величием, канадцы сначала проиграли матч за первое место в группе России, а затем не смогли удержать преимущество в четвертьфинале с финнами.

Этот турнир стал настоящим холодным душем для сборной кленового листа, канадцы поняли, что уровень топ-сборных выровнялся, и нахрапом теперь никого не взять. Любопытен был комментарий Тима Хантера после поражения в четвертьфинале. Канадский тренер выглядел обескураженным и вынужден был признать, что выиграть молодёжный чемпионат мира стало очень тяжело. Даже имея такой богатый выбор ярких хоккеистов в каждом поколении.

Уже не первый год мы говорим и пишем о том, что в США работает национальная система подготовки молодых талантов и американская сборная на МЧМ представляет собой не разрозненный коллектив из разбросанных по разным лигам игроков, а настоящую сыгранную команду. Лучшие молодые хоккеисты США проходят через USNTDP Juniors, выступая в составе одного клуба в USHL, затем попадают, как правило, в студенческую лигу NCAA, откуда и набирается костяк для сборной на молодёжном чемпионате мира.

Американские таланты тщательно ведутся с самого раннего возраста, и на МЧМ в последние годы сборную США отличает поразительная для молодёжного хоккея сыгранность и системность, а также великолепная обученность в самых разных компонентах игры, будь то качество катания, или тактическая подготовка. Сейчас эта команда была близка ко второму золоту за последние три года, но победу одержала сборная Финляндии, чей подход к молодёжной сборной интересен не меньше, чем американская система».

Россия не осталась без финала

Автор «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказывает, что Россию на турнире представляли не только хоккеисты, но и арбитр, в отличие от спортсменов, дошедший до финала.

«Однако, без золота мы из Ванкувера не уезжаем. Арбитр Евгений Ромасько получил право работать в финальной встрече, а значит признан одним из четырех лучших судей турнира. Ромасько в этом году вернулся из Америки, он работал на матчах НХЛ, но чаще АХЛ, ему предлагали новый двусторонний контракт, но Евгений отказался. И за этого его никто не осудит.

То, что он сделал — большое событие. Вы просто не представляете, как трудно арбитрам из Европы пробиться в Северную Америку. Мне-то терять нечего, но рассказывают, что там настолько сильно канадское лобби, что даже американцы плачут. Попасть в число элитных арбитров человеку из другой страны практическим невозможно. Ромасько же получил приглашение, терпел и добился признания.

Мне было любопытно, как Евгений будет работать после возвращения в Россию. Поначалу были сложности, да и не все идеально даже на сегодняшний день. Но видно, что он стал уверенней в своих действиях, у него потрясающая реакция и умение контролировать себя в сложных ситуациях. Помните, в Ванкувере шведы возмущались действиями Евгения после того, как едва не упустили преимущество в четыре шайбы против США. Но ИИХФ признало, что он действовал идеально, иначе бы он не получил финал».

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