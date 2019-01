Американцы снова оставили Россию без мечты

Первое поражение на МЧМ в Канаде сборная России потерпела в полуфинале, уступив команде США со счетом 1:2. Теперь команду Валерия Брагина ждет матч за третье место.

Американский шлагбаум

«Если на старте полуфинала россияне выдерживали темп, задаваемый американцами, и отвечали атакой на атаку, то при 0:2 откровенно потерялись. Начались глупые потери, необъяснимый брак в передачах и такие фортели как нарушение численного состава. В общем, поплыли. Достигни отрыв в три шайбы — пиши пропало, но тут своё слово сказало наше первое звено. А именно Григорий Денисенко, хитро бросивший в ближний угол. Кейден Примо при быстрой атаке сборной России такого явно не ожидал. 1:2! Нанеся разящий бросок вместо читаемой передачи, Денисенко исправился за эпизод из первого периода. Тогда он вступился за Кравцова, но перестарался. Не вступи он в конфликт с Сэмбергом, наша "молодёжка" получила бы преимущество "5 на 3", а это, учитывая заработавшее большинство, почти гарантировало реализацию.

Большинство сборной России удалось почти образцовое, но не хватило главного — везения. Кравцов, не отвернись от него Фортуна, вполне мог бы оформить и хет-трик. А как шайба замерла на ленточке после добивания Муранова? Такое можно увидеть разве что в легендарной "Матрице". Киану Ривз в этот вечер был явно за американцев.

Создав уйму моментов, но так и не забив Кейдену Примо, россияне словно выпустили пар. А ведь вратарь американцев далеко не стена. На единственном для него ЮЧМ он не провёл ни матча, а на драфте "Монреаль" выбрал злого гения сборной России лишь в седьмом раунде. Но несколько его выдающихся сейвов лишили подопечных Брагина уверенности в себе. В последние 10 минут они сбились на примитивные вбросы в зону и шальные броски от бортов. Концовка, прошедшая без единой остановки, не позволила главному чудотворцу нашего хоккея взять тайм-аут и нарисовать схему очередного спасения», — подвел итог поединка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Нового чуда не случилось

«Матч за выход в финал — место, где любой риск должен быть исключен под страхом смертной казни. Неудивительно, что поначалу ни одна из команд не форсировала ситуацию. Американцы бежали чуть быстрее, россияне били чуть больнее.

Абсолютная равная игра, в которой сборной США не стеснялась порой терпеливо отбрасываться и дожидаться своего шанса. Это могло для "звездно-полосатых" закончиться плохо. Саморуков сымитировал бросок, но вместо него отдал сильный пас на дальнюю штангу. Шашков, тормозя, развернул коньки и с их помощью переправил шайбу в ворота. Арбитры незамедлительно отправились смотреть "кино" и гол не засчитали. По правилам ИИХФ к решению придраться невозможно. Все было сделано по букве закона.

Броски и постоянное давление россияне обеспечивали. Не хватало только концовки. "Звездно-полосатые" тревожили Кочеткова контратаками, но хладнокровия не теряли, держа оборону настолько уверенно, словно им уже было под 30. Увы, нового чуда и не случилось. Сборная России третий год подряд уступила американцам в плей-офф», — написал о матче автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Придется бронзоветь

Автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев выделил игру голкипера американской команды.

«Наше счастье, что вторая 20-минутка закончилась вничью. Хотя после гола Денисенко россияне перехватили инициативу и перед перерывом навалились на ворота Примо, сына форварда-гренадера "Детройта" и "Филадельфии" Кита Примо (рост 198 см, вес 103 кг). Его отца на трибуне то и дело показывали телевизионщики. Суперфорвардом, как утверждали комментаторы, он никогда не был. А карьеру завершил, получив по башке от нашего Пережогина, в то время форварда "Монреаля".

Gorgeous shot by Grigori Denisenko (@FlaPanthers) to get the Russians on the board -- he's scored in four consecutive games!#WorldJuniors pic.twitter.com/RMGWElTsDQ — TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.

Примо-младший редко выкатывался из ворот. А когда на излете второго периода выдвинулся из краски, бросок Кравцова по пустой рамке заблокировали обороняющиеся. Американский голкипер оказался готов к переводам шайбы с фланга на фланг и уантаймерам с полборта.

Так бывает в хоккее, они на один гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было двойное преимущество. Они немножко лучше начали, вторая половина полностью была за нами. Третий период они просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, силы все отдали, все боролись, не хватило одного гола. Первый пропущенный гол? Скажу, что мы забили чистый гол, вот в чём вопрос. Никакого движения коньком не было. В таких играх очень важно, кто забьёт первый гол. Мы предполагали, что много голов не будет. Немножко попали в ситуацию, когда противнику было проще играть. При счёте 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забить второй гол. Забей мы его — дожали бы. Валерий Брагин, главный тренер молодёжной сборной России

В третьем периоде ему на помощь пришел защитник, смахнувший шайбу с ленточки. Она даже облизала стойку и выскочила прочь. Потом и наш голкипер Кочетков клюшкой выбил шайбу, которую готовы были добить в сетку. За последние четыре с копейками минуты игры наши сподобились лишь на один бросок в створ. Как тут спасти матч?»

Второе «Чудо на льду»

«Можно ли назвать победу американцев вторым "Чудом на льду", вопрос дискуссионный. Все же не так велик разрыв в мастерстве между двумя командами. Умелым прессингом американцы вели игру. Вовремя подъехала и классная игра вратаря — Кейден Примо признан лучшим игроком США в матче.

Можно поскандалить немного и сказать, что заброшенную Никитой Шашковым шайбу нужно было засчитывать. Нападающий "Сибири" конек не двигал, а значит в НХЛ бы такой гол был чистейшим — получай совсем иное начало матча.

Это было правильное решение не засчитывать гол. Мои ребята наверху сказали, что они увидели достаточно чёткое движение ногой. Это то, что сказали мне сверху. Наш вратарь Кейден Примо придал нам спокойствия, когда это было нужно. Иногда мы путаемся в собственных мыслях, а когда вы играете с такой хорошей командой, как Россия, они получают свои шансы, и вам нужна последняя линия обороны, чтобы вы могли хоть как-то отдышаться. Майк Хастингс, главный тренер сборной США

Американцы же выстояли. Справедливости ради, и финальный навал им никто не предложил. У сборной России просто не хватило сил, чтобы в держать столь высокий темп весь третий период. Под конец Валерий Брагин через смену выпускал звено Кравцова, но лучшие моменты тройки остались в самом начале 20-минутки — в одном из немногих в матче большинстве.

Ну а дальше, разумеется, эмоции. Ликование американцев, слезы россиян. Они действительно хотели, старались и отдали себя полностью. В этот раз не получилось. Однако, во-первых, есть еще матч за бронзу: эта команда заслужила медали. Во-вторых, пара-тройка игроков и через год может в новогодние праздники рвануть в расположение "молодежки"", — резюмировал о выступлении российской команды обозреватель 'Спорта День за Днем' Антон Кудинов.

У нас сильная сборная, которой не повезло

'Результат сделали два ключевых промаха. Первый — системный. Команда США очень изменилась со времен Чуда на льду. Херб Брукс вез в Лейк-Плэсид-1980 семью, а Ванкувер-2019 приехал набор идеальных = и технически, и функционально = киборгов, у которых командные взаимодействия где-то на втором-третьем месте. Важнее быстро кататься и ловко шустрить клюшкой самому.

Огорчён. У молодёжной сборной России этого созыва очень хороший потенциал, но полностью реализовать его не удалось. Теперь надо брать бронзу, но в любом случае у многих в России останется ощущение недосказанности. Где-то проиграли сами себе, были ошибки в тактическом плане. Особенно в конце первого периода и начале второго периодов, когда защитники при выходе из зоны не играли чисто, где-то рисковали, шли перехваты Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион

Второй промах — чисто тактический. К концу второго периода Брагин увидел, что если мы победим, то это сделает звено Кравцова, и держал его по две подряд минуты в большинстве. Третий начался очень бодро, но забить не получилось — и в его середине не хватило грамотного коучинга. Было важно найти тройке Кравцова правильные наложения, чтобы она, часто выходя на лед, генерировала опасности, а не тратила энергию (которой тоже не было) на выход из своей зоны.

После четвертьфинала мы реально были фаворитами полуфинала и всего турнира, в нашем составе достаточно звезд и даже хороших защитников (для сборной России — редкость). Брагин использовал все свои привычные фишки и сколотил семью, но раскрыть потенциал команды на все сто не вышло, такое бывает', — говорится в материале Sports.ru. 0