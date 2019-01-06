Сборная России снова устроила валидол со Швейцарией

Сборная России выиграла бронзу молодежного чемпионата мира, одолев в поединке за третье место команду Швейцарии со счетом 5:2. Главным героем матча стал нападающий Кирилл Слепец, оформивший хет-трик.

Брагин — костыль для нашего хоккея.

«Тренеры вроде Брагина — это своего рода костыль для нашего хоккея. Валерий Николаевич хорошо маскирует недостатки, порой и вовсе превращая их в достоинства своей команды. Во многих ДЮСШ нашей страны главной проблемой является то, что детей слишком рано нагружают как физикой, так и тактикой, не давая почувствовать удовольствие от самой игры. Наверх в итоге пробиваются габаритные и старательные ребята, которые при этом боятся лишний раз пойти в обыгрыш. Брагин не борется с системой, выискивая бриллианты, а работает с жертвами системы, отчасти тем самым её поощряя.

Подход Брагина хорош в неурожайный год, когда за счёт характера и приземлённых схем, можно избежать провала. Вот и бронза Ванкувера воспринималась бы совсем иначе, не будь в диапазоне 1999-2000 г.р. столько одарённых ребят. Главный тренер "молодёжки" чуть ли не впервые получил выбор, хоть сколько-нибудь сопоставимый с тем, что имеют его коллеги из Канады и Швеции. Из кандидатов на участие в МЧМ можно было составить две сборные, и обе претендовали на медали. Но Брагин не отступил от своих принципов, и собрал сборную по старым-добрым лекалам.

Наверное, нет сейчас смысла перечислять всех, кого Брагин не взял в Ванкувер. Одной только тройки Завгородний — Хованов — Чехович хватит, чтобы понять масштаб таланта, оставленный за бортом. Быть может, именно этого звена и не хватило в полуфинале с американцами, когда наше ударное сочетание во главе с капитаном Костиным выходило через смену и в концовке просто задохнулось. Брагин хвалит игроков средних звеньев, и ни под каким соусом не желает признавать ошибки при формировании состава. Его костыль работает так же, как и восемь лет назад, но теперь ему попалась сборная, которая не была больна. На своих ногах она могли бы уйти гораздо дальше третьего места», — подвел итоги выступления национальной команды журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Бронза в муках

«Медалям, пусть и бронзовым, сборная России во многом обязана вратарю. Запомните это имя — Петр Кочетков. Только цепь негативных непредвиденных обстоятельств может помешать ему стать настоящей звездой. В хайлайты обычно попадают суперспасения, зрелищные сеэвы, которые приятно смотреть в замедленном повторе. Однако кроме них была надежная игра, когда наш голкипер вовремя перемещался под броски сходу, намертво фиксируя шайбу. В особенности в третьем периоде, когда швейцарцы получили четырехминутное большинство.

Автор хет-трика — безусловный герой матча за третье место и всего турнира. Игрок четвертого звена проявил себя не только как снайпер и суперскоростной игрок, но и как игровик. Решающий гол на его счету. Момент, когда хоккеист, ведущий шайбу, отыгрывает у соперников метр, а затем через секунду выигрывает еще два, я в последний раз видел в исполнении разве что Павла Буре», — выделил двух лидеров российской команды корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Сомов.

У России — бронза МЧМ. Похоже, это наше место

«После полуфинала и мучений в матче за бронзу надо признать — это наше реальное место на турнире. Могло быть хуже при разных раскладах (проиграй мы канадцам в группе, или не проиграй канадцы финнам, или если бы не развалилась Швеция). Могло быть лучше, забей Кравцов один из вчерашней тысячи моментов. По уровню так и есть — мы хуже американцев и финнов, но немного лучше Швейцарии.

Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем. Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю её. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль Кирилл Слепец, нападающий молодежной сборной России

У нас есть будущие звезды, но мы не настроены раскрывать игроков. Мы творим чудеса, но не умеем самых простых вещей. Наш характер не всегда переводится в голы — но такого характера как у нас, нет больше ни у кого.

МЧМ получился каким-то формальным и четвертьфинальный день так и остался самым крутым — из-за сенсаций. Финал без хозяев — это скучно, где бы он не проходил. Но все равно, это были великие хоккейные десять дней», — говорится в материале Sports.ru.

Эта бронза — разочарование

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков подводит итоги молодежного чемпионата мира, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. Неплохо провели весь турнир, одну игру не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями. Игра Слепца? Очень полезная роль у него была, вся сдерживающая линия здорово сработала, звено, которое играло меньшинство. Те роли, которые были распределены, все неплохо выполнили. Самым главным было объединить этот созыв, я думаю, что это получилось. Думаю, что матчи с Канадой и Америкой стоят особняком Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России

«В целом это был очень ровный чемпионат мира, без явных фаворитов. Шведы вылетели в четвертьфинале. Канадцы впервые в истории на домашнем МЧМ не вышли в полуфинал. Американцы были биты в финале сборной, которая заняла четвертое место в группе. Швейцария попала в четверку сильнейших.

Да, в молодежном хоккее сильно подскочила конкуренция. Никто не доминирует. Теперь важна роль моментального управления и реагирования, кто лучше сплотит команду перед плей-офф, кто примет самые правильные решения по тактике. Кстати, на главного тренера финнов, 38-летнего Юсси Ахокаса повлияло даже то, что он стал отцом — жена в день четвертьфинала подарила ему дочку. Положительные эмоции передались команде, и финны вынесли канадцев в овертайме (2:1). Конечно, это не главный фактор. Но как-то объясняет, откуда у сборной Суоми взялось столько вдохновения. В них не верил никто. Финны удивили всех.

Непобедимых на этом МЧМ не было. Россия имела реальнейший шанс стать чемпионом. Но вместо этого мы получаем самую продолжительную серию, когда наша сборная уже восемь лет не может взять золото молодежного чемпионата мира. Это наш антирекорд. И он совпал с годами работы самого успешного нашего тренера в молодежном хоккее Валерия Брагина.

Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли. Вся команда провела турнир на хорошем уровне. Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной России

Я не говорю о том, что Брагина надо снимать, тем более у него контракт действует и на следующем турнире. Но из года в год России что-то мешает взять золото».

Почему не золото

«И по первому периоду было ощущение, что "молодежка" катит. Пусть и не без помощи арбитров, которые зевнули офсайд в случае с первым голом, но счет в матче парни Валерия Брагина открыли достаточно быстро. Правда, повторения матча Финляндия — Швейцария (6:1) не случилось. Российские хоккеисты, кажется, мыслями уже старались не забыть ничего из вещей в отеле.

Получилась такая выжимка выступлений сборной на турнире. Отвратительная игра на пятачке, которую старался всеми силами нивелировать Петр Кочетков — главная звезда матча. Проблемы с выходом из собственной зоны, отсутствие позиционных атак и ставка лишь на скоростные контрвыпады. Однако этого для медалей оказалось достаточно.

Мы знаем, что такое храбрость. Нам нужно громко покричать об этом в раздевалке, и тогда у нас всё получается. Но в том-то и дело, что нашим хоккеистам нужно громко кричать, чтобы они наконец-то проснулись и поняли: «О, мы же в матче за бронзовую медаль! Может, пришло время пошевелить ногами». Мы здесь играем против команд, которые просто лучше нас. У них индивидуальные способности лучше, чем у нас. У них больше таланта и всего остального, но, когда мы сражаемся как сумасшедшие, когда у нас почти идеальная игра, тогда мы можем победить большинство лучших хоккейных наций. Кристиан Вольвенд, главный тренер молодежной сборной Швейцарии

Бронзовые медали Костин и команда встретили более позитивно. Улыбались, смеялись, целовали только что выданные награды. Да и слова после тяжелого матча нашли сугубо позитивные. "Медаль, она и в Африке медаль", — смеялся от радости Александр Романов.

И с одной стороны, правильно, что игра с США осталась позади, а сейчас игроки могут искренне порадоваться третьему месту. Однако эта "молодежка" должна была брать золото. Бронзовую награду никто не увез на лавку, как Клим Костин поступил с призом после поражения в полуфинале», — резюмирует итог выступления сборной России на МЧМ автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов. 0