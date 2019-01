Сборная России снова устроила валидол со Швейцарией

«Тренеры вроде Брагина — это своего рода костыль для нашего хоккея. Валерий Николаевич хорошо маскирует недостатки, порой и вовсе превращая их в достоинства своей команды. Во многих ДЮСШ нашей страны главной проблемой является то, что детей слишком рано нагружают как физикой, так и тактикой, не давая почувствовать удовольствие от самой игры. Наверх в итоге пробиваются габаритные и старательные ребята, которые при этом боятся лишний раз пойти в обыгрыш. Брагин не борется с системой, выискивая бриллианты, а работает с жертвами системы, отчасти тем самым её поощряя.

Подход Брагина хорош в неурожайный год, когда за счёт характера и приземлённых схем, можно избежать провала. Вот и бронза Ванкувера воспринималась бы совсем иначе, не будь в диапазоне 1999-2000 г.р. столько одарённых ребят. Главный тренер "молодёжки" чуть ли не впервые получил выбор, хоть сколько-нибудь сопоставимый с тем, что имеют его коллеги из Канады и Швеции. Из кандидатов на участие в МЧМ можно было составить две сборные, и обе претендовали на медали. Но Брагин не отступил от своих принципов, и собрал сборную по старым-добрым лекалам.

HIGHLIGHTS: The Swiss never gave up after an early Russian lead but the Russians cruised to a 5-2 victory and claim #WorldJuniors bronze! @russiahockey @russiahockey_en @SwissIceHockey

READ MORE: https://t.co/xUrJJGJA9q pic.twitter.com/eymUmnzN74