Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место на МЧМ

Молодежная сборнаяпереиграла командув матче за третье место чемпионата мира со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Главным героем матча стал нападающий сборной России Кирилл Слепец, оформивший хет-трик. Также в составе российской команды голами отметились Клим Костин и Никита Шашков. За проигравших отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счетом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счетом 8:3, а в полуфинале уступила американцам (1:2).