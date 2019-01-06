Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место на МЧМ

Россияне завоевали бронзовые медали МЧМ
ФХР
Главным героем матча стал нападающий сборной России Кирилл Слепец, оформивший хет-трик. Также в составе российской команды голами отметились Клим Костин и Никита Шашков. За проигравших отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.
На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счетом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счетом 8:3, а в полуфинале уступила американцам (1:2).
Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
Россия U20 — Швейцария U20 — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Слепец — 3 (Ив. Морозов, Ил. Морозов), 4:25 — 1:0. Шашков — 2 (Подколзин), 13:44 — 2:0. Нусбаумер — 2 (Ле Культр, Сигрист), 24:54 — 2:1. Костин — 3 (Денисенко, Романов), 32:53 — 3:1. Брюшвайлер — 3 (Сигрист, Гросс), 35:36 — 3:2. Слепец — 4, 46:33 — 4:2. Слепец — 5 (мен., Галимов, Кочетков, п.в.), 57:59 — 5:2Вратари: Кочетков — Холленштайн (57:35 — 57:59, 58:10 — 59:06, 59:22)Штраф: 14-6Броски: 24 (12+9+3) — 36 (6+13+17)