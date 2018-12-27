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    Канада забросила 14 шайб Дании на старте МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Дании Сборная Швейцарии Сборная Чехии Сборная США Сборная Словакии
    В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 года.

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    В матче первого тура группового этапа, который прошел в Ванкувере, сборная Канады разгромила команду Дании со счетом 14:0 (3:0, 5:0, 6:0).

    Покер оформил Максим Комтуа, хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона, также голы в активе Джека Студнички, Джарета Андерсона-Долана и Маккензи Энтвистла.

    На 42-й минуте игрок гостей Филлип Шульц не смог реализовать буллит.

    Во втором туре сборная Канады встретится со Швейцарией, сборная Дании — с Россией.

    В других матчах Чехия в овертайме обыграла Швейцарию - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), а США нанесли поражение Словакии — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). 0

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