«Витязь» добыл шестую победу подряд

на выезде обыгралсо счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» продолжил победную серию khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет на 15-й минуте благодаря точному броску Майкла Латты. Подопечные Валерия Белова отыгрались незадолго до окончания второго периода, автором заброшенной шайбы стал Егор Воронков. В середине третьего периода Александр Евсеенков огорчил голкипера Александра Лазушина и вывел свою команду вперёд. За 20 секунд до сирены Никита Выглазов установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

«Витязь» одержал шестую победу подряд, команда Юсси Таполы продлила серию поражений до трех игр.