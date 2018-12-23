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    «Витязь» добыл шестую победу подряд

    КХЛ Витязь Куньлунь Ред Стар
    «Витязь» на выезде обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Витязь» продолжил победную серию
    «Витязь» продолжил победную серию
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    Хозяева открыли счет на 15-й минуте благодаря точному броску Майкла Латты. Подопечные Валерия Белова отыгрались незадолго до окончания второго периода, автором заброшенной шайбы стал Егор Воронков. В середине третьего периода Александр Евсеенков огорчил голкипера Александра Лазушина и вывел свою команду вперёд. За 20 секунд до сирены Никита Выглазов установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

    «Витязь» одержал шестую победу подряд, команда Юсси Таполы продлила серию поражений до трех игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — «Витязь» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Латта — 5 (Сквайрз, Витасек), 14:29 — 1:0. Воронков — 1 (Мозик), 36:45 — 1:1. Евсеенков — 1 (Кокарев, Потехин), 47:59 — 1:2. Выглазов — 1 (п.в., Столяров), 59:40 — 1:3Вратари: Лазушин (59:10 — 59:40) — ОртиоШтраф: 10 — 6Броски: 40 (19+10+11) — 35 (10+15+10)
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