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    ЦСКА проиграл в гостях «Йокериту»

    КХЛ Йокерит ЦСКА
    Финский «Йокерит» переиграл московский ЦСКА (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    В составе победителей отличились Джефф Плэтт (3-я минута), Кристиан Весалайнен (18), Никлас Йенсен (27) и Йон Норман (60).

    Единственную шайбу армейцев забросил Михаил Григоренко (13).

    «Йокерит», набрав 55 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 66 баллов занимает первое место на «Западе».

    В следующем матче ЦСКА в гостях встретится со СКА, а «Йокерит» на своем льду сыграет против рижского «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Плэтт — 9 (Мозес, Лауридсен), 2:21 — 1:0. Григоренко — 12 (бол., Нестеров), 12:12 — 1:1. Весалайнен — 4 (бол., О`Нилл, Н. Йенсен), 17:30 — 2:1. Н. Йенсен — 9 (бол., Лев, Мозес), 26:30 — 3:1. Норман — 14 (п.в., О`Нилл), 58:31 — 4:1Вратари: Калныньш — Сорокин (57:10 — 58:31)Броски: 17 (6+5+6) — 35 (14+11+10)Штраф: 12 — 33
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