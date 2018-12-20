ЦСКА проиграл в гостях «Йокериту»

«Йокерит»
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В составе победителей отличились Джефф Плэтт (3-я минута), Кристиан Весалайнен (18), Никлас Йенсен (27) и Йон Норман (60).
Единственную шайбу армейцев забросил Михаил Григоренко (13).
«Йокерит», набрав 55 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 66 баллов занимает первое место на «Западе».
В следующем матче ЦСКА в гостях встретится со СКА, а «Йокерит» на своем льду сыграет против рижского «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Плэтт — 9 (Мозес, Лауридсен), 2:21 — 1:0. Григоренко — 12 (бол., Нестеров), 12:12 — 1:1. Весалайнен — 4 (бол., О`Нилл, Н. Йенсен), 17:30 — 2:1. Н. Йенсен — 9 (бол., Лев, Мозес), 26:30 — 3:1. Норман — 14 (п.в., О`Нилл), 58:31 — 4:1Вратари: Калныньш — Сорокин (57:10 — 58:31)Броски: 17 (6+5+6) — 35 (14+11+10)Штраф: 12 — 33