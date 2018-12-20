ЦСКА проиграл в гостях «Йокериту»

Финскийпереиграл московский ЦСКА (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Джефф Плэтт (3-я минута), Кристиан Весалайнен (18), Никлас Йенсен (27) и Йон Норман (60).

Единственную шайбу армейцев забросил Михаил Григоренко (13).

«Йокерит», набрав 55 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 66 баллов занимает первое место на «Западе».

В следующем матче ЦСКА в гостях встретится со СКА, а «Йокерит» на своем льду сыграет против рижского «Динамо».