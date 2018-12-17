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    «Куньлунь» на своем льду обыграл «Амур»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Амур
    Китайский «Куньлунь Ред Стар» выиграл у хабаровского «Амура» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
    «Куньлунь»
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    В составе победителей отличились Олли Палола, Вилле Лаюнен и Йоонас Ярвинен.

    У «Амура» гол в активе Кирилла Рассказова.

    «Драконы» прервали серию из пяти поражений, «Амур» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. 18 декабря команды вновь встретятся друг с другом на площадке китайского клуба.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Палола — 12 (Бартулис), 36:08 — 1:0. Лаюнен — 7 (бол., Йип, Фонтэйн), 37:13 — 2:0. Ярвинен — 1 (Мертль, Палола), 37:55 — 3:0. Рассказов — 4 (Грбас, Воробьев), 56:51 — 3:1Вратари: Лазушин — АликинБроски: 32 (8+11+13) — 23 (10+10+3)Штраф: 0 — 4
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