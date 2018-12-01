«Динамо» одержало волевую победу над «Торпедо»

Московскоеодержало волевую победу над(3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль на свой счет записал Андрей Алексеев (50, 52), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26).

За нижегородцев отличились Михаил Смолин (10-я минута) и Дамир Жафяров (38).

После этой игры «Торпедо», имея в активе 40 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 33 балла, располагается на седьмом месте на «Западе».

В следующем матче «Динамо» на своем льду примет «Амур», а «Торпедо» в гостях сыграет против СКА.