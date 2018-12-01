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    «Динамо» одержало волевую победу над «Торпедо»

    КХЛ Динамо Торпедо
    Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Торпедо» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    В составе победителей дубль на свой счет записал Андрей Алексеев (50, 52), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26).

    За нижегородцев отличились Михаил Смолин (10-я минута) и Дамир Жафяров (38).

    После этой игры «Торпедо», имея в активе 40 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 33 балла, располагается на седьмом месте на «Западе».

    В следующем матче «Динамо» на своем льду примет «Амур», а «Торпедо» в гостях сыграет против СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Смолин — 2 (Веряев), 9:42 — 1:0. Ефремов — 1 (Шипачев, Мозер), 25:26 — 1:1. Жафяров — 9 (Сергиенко, Паршин), 37:07 — 2:1. А. Алексеев — 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 49:33 — 2:2. А. Алексеев — 5 (бол., Никулин, Шипачев), 51:26 — 2:3Вратари: Галимов (58:45) — БочаровБроски: 23 (6+9+8) — 33 (9+11+13)Штраф: 35 — 10
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