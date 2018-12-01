НХЛ. Три очка Овечкина, шайбы Свечникова, Дадонова, Тарасенко и Задорова

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 6:3
«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3 (1:0, 1:1, 4:2).
Хет-трик в составе победителей оформил Никлас Бэкстрем, также в его активе голевая передача (4 очка).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и отдал две голевые передачи, набрав три очка. Форвард Евгений Кузнецов набрал одно (0+1) очко, защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты.
«Вашингтон» одержал 7-ю победу подряд и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Дьяволы» (22) проиграли 3-й раз подряд, они — 14-е.
«Флорида» — «Баффало» 3:2 ОТ
«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало» — 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в середине третьего периода сравнял счет и перевел игру в овертайм. Победную шайбу забросил Александр Барков.
«Пантерз» одержали вторую победу в последних шести матчах и с 24 очками 14 на Востоке. «Баффало» после серии из 10 побед потерпел второе поражение подряд и с 37 баллами — второй.
«Каролина» — «Анахайм» 1:2 ОТ
«Анахайм» в овертайме выиграл у «Каролины» со счетом 2:1 (0:1,
0:0, 1:0, 1:0).
Единственную шайбу у «Харрикейнз» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Победу «Анахайму» принес бросок Райана Гецлафа на 2-й минуте овертайма.
«Каролина» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (31) одержал третью победу подряд, «утки» — третьи на Западе.
«Калгари» — «Лос-Анджелес» 4:1
«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук пропускал матч из-за травмы.
«Лос-Анджелес» остался на последнем месте в турнирной таблице лиги, потерпев второе поражение подряд, у команды Ковальчука 19 очков. «Калгари» (32) поднялся на третью позицию на Западе.
«Колорадо» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ
«Сент-Луис» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
В составе хозяев голом отметился россиянин Никита Задоров, а в составе гостей — Владимир Тарасенко. Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.
Победная серия «Колорадо» прервалась на отметке шести матчей и с 35 очками второй на Западе. «Сент-Луис» (21 балл)- 14-й.