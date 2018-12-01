НХЛ. Три очка Овечкина, шайбы Свечникова, Дадонова, Тарасенко и Задорова

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 6:3

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3 (1:0, 1:1, 4:2).

Хет-трик в составе победителей оформил Никлас Бэкстрем, также в его активе голевая передача (4 очка).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и отдал две голевые передачи, набрав три очка. Форвард Евгений Кузнецов набрал одно (0+1) очко, защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты.

«Вашингтон» одержал 7-ю победу подряд и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Дьяволы» (22) проиграли 3-й раз подряд, они — 14-е.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) Голы: Бэкстрем — 7 (Овечкин, Кемпны), 3:51 — 1:0. Уилсон — 7 (мен., Нисканен, Эллер), 20:08 — 2:0. Зэйджак — 8 (мен., Коулман), 29:23 — 2:1. Бураковски — 4 (Кемпны, Бэкстрем), 45:45 — 3:1. Бэкстрем — 8 (бол., Кузнецов, Карлсон), 50:57 — 4:1. Хишир — 5 (Холл), 52:35 — 4:2. Юханссон — 4 (Холл, Хишир), 58:10 — 4:3. Овечкин — 19 (п.в.), 58:30 — 5:3. Бэкстрем — 9 (п.в., Овечкин), 59:37 — 6:3Вратари: Холтби — Кинкейд (0:00 — 58:30, 58:54 — 59:37)Штрафы: 18-6Броски: 31 (8+10+13) — 36 (9+17+10)

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 6:3

«Флорида» — «Баффало» 3:2 ОТ

«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало» — 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в середине третьего периода сравнял счет и перевел игру в овертайм. Победную шайбу забросил Александр Барков.

«Пантерз» одержали вторую победу в последних шести матчах и с 24 очками 14 на Востоке. «Баффало» после серии из 10 побед потерпел второе поражение подряд и с 37 баллами — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Скиннер — 20 (Райнхарт, Айкел), 10:55 — 0:1. Маккэн — 5 (бол., Матесон, Ватрано), 18:31 — 1:1. Райнхарт — 6 (бол., Айкел, Улльмарк), 22:41 — 1:2. Дадонов — 11 (бол., Юбердо, Яндл), 51:56 — 2:2. Барков — 9 (Юбердо, Экблад), 62:26 — 3:2Вратари: Раймер — УлльмаркШтрафы: 8-8Броски: 43 (14+12+16+1) — 24 (6+9+7+2)

«Флорида» — «Баффало» 3:2 ОТ

«Каролина» — «Анахайм» 1:2 ОТ

«Анахайм» в овертайме выиграл у «Каролины» со счетом 2:1 (0:1,

0:0, 1:0, 1:0).

Единственную шайбу у «Харрикейнз» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Победу «Анахайму» принес бросок Райана Гецлафа на 2-й минуте овертайма.

«Каролина» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (31) одержал третью победу подряд, «утки» — третьи на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Анахайм» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Свечников — 6 (Хэмилтон, Ахо), 18:57 — 1:0. Оберг — 7 (Хенрик), 56:10 — 1:1. Гецлаф — 7 (Линдхольм, Ракелль), 61:15 — 1:2Вратари: Макэлхинни — ГибсонШтрафы: 6-12Броски: 34 (21+5+8+0) — 29 (6+8+14+1)

«Каролина» — «Анахайм» 1:2 ОТ

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук пропускал матч из-за травмы.

«Лос-Анджелес» остался на последнем месте в турнирной таблице лиги, потерпев второе поражение подряд, у команды Ковальчука 19 очков. «Калгари» (32) поднялся на третью позицию на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Баклунд — 4 (Броди, Беннетт), 0:36 — 1:0. Кемпе — 3 (Вагнер), 33:41 — 1:1. Годро — 10 (бол., Линдхольм, Ткачак), 47:44 — 2:1. Баклунд — 5 (п.в., Ткачак, Линдхольм), 59:28 — 3:1. Монахэн — 14 (п.в., Баклунд), 59:52 — 4:1Вратари: Смит — Петерсен (58:56 — 59:28, 58:39 — 59:52)Штрафы: 2-6Броски: 37 (9+10+18) — 14 (4+5+5)

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Колорадо» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ

«Сент-Луис» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

В составе хозяев голом отметился россиянин Никита Задоров, а в составе гостей — Владимир Тарасенко. Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

Победная серия «Колорадо» прервалась на отметке шести матчей и с 35 очками второй на Западе. «Сент-Луис» (21 балл)- 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Тарасенко — 9 (Эдмундсон, Барбашев), 4:57 — 0:1. Стин — 6 (бол.), 19:29 — 0:2. Задоров — 3, 21:08 — 1:2. Рантанен — 11 (бол.), 42:13 — 2:2. Парэйко — 4 (Эдмундсон), 61:34 — 2:3Нереализованный буллит: Сундквист (Сент-Луис Блюз), 32:37Вратари: Варламов — АлленШтрафы: 24-15Броски: 29 (12+5+12+0) — 37 (12+18+5+2)