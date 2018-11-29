НХЛ. Четыре очка Маккиннона, шайбы Дадонова и Тарасенко

«Флорида» — «Анахайм» 2:3

«Анахайм» на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился забитым голом. Эта шайба для Дадонова стала десятой в сезоне. Также на его счету 13 результативных передач в 23 матчах «регулярки».

Для «Флориды» это 4-е поражение в 5 последних встречах. Команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Анахайма», наоборот, 4 победы в 5 матчах, «утки» (29) — 6-е на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Анахайм» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Голы: Мэнсон — 3 (Гиббонс, Роуни), 0:15 — 0:1. Экблад — 5 (Барков, Юбердо), 23:01 — 1:1. Дадонов — 10 (бол., Юбердо, Яндл), 29:23 — 2:1. Ритчи — 3 (Петтерссон, Хенрик), 32:28 — 2:2. Ритчи — 4 (Каше, Гецлаф), 58:32 — 2:3Вратари: Раймер (58:39) — ГибсонШтрафы: 4-6Броски: 44 (15+16+13) — 25 (8+8+9)

«Флорида» — «Анахайм» 2:3

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:3

«Сент-Луис» на выезде уступил «Детройту» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился забитым голом. Теперь на его счету 19 (8+11) очков в сезоне. Другой нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отличился.

«Детройт» с 25 очками на 12 месте в Восточной конференции, «Сент-Луис» (19) — 14-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сент-Луис» — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) Голы: Ванек — 3 (Нюквист, Де ла Росе), 24:22 — 1:0. Атанасиу — 11 (Грин, Ванек), 27:17 — 2:0. Бертуцци — 7 (Гленденинг, Грин), 31:04 — 3:0. Перрон — 7 (бол., Пьетранджело), 33:37 — 3:1. Тарасенко — 8 (бол., О`Райлли, Данн), 35:16 — 3:2. Перрон — 8 (Фаббри, Шенн), 48:04 — 3:3. Бертуцци — 8 (Расмуссен), 53:07 — 4:3Вратари: Ховард — Аллен (58:10)Штрафы: 6-4Броски: 31 (15+10+6) — 36 (4+17+15)

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:3

«Торонто» — «Сан-Хосе» 5:3

«Торонто» на своем льду переиграл «Сан-Хосе» со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Российские игроки «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

«Торонто» одержал третью победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). «Акулы» уступили третий раз подряд, они (29) — пятые на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сан-Хосе» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Голы: Таварес — 16 (бол., Мэттьюс, Марнер), 3:38 — 1:0. Хертл — 6 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:40 — 1:1. Мэттьюс — 11 (бол., Райлли, Марнер), 11:19 — 2:1. Таварес — 17 (Марнер, Хаймэн), 19:42 — 3:1. Марло — 6 (бол., Эннис, Юнссон), 21:53 — 4:1. Павелски — 16 (бол., Бернс, Кутюр), 24:18 — 4:2. Мэттьюс — 12 (Юнссон, Капанен), 50:59 — 5:2. М. Карлссон — 2 (Донской, Кейн), 58:02 — 5:3Вратари: Андерсен — Делл (58:12)Штрафы: 6-8Броски: 29 (9+8+12) — 41 (13+13+15)

«Торонто» — «Сан-Хосе» 5:3

«Калгари» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Даллас» в овертайме победил «Калгари» со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).

Победная шайба на счету нападающего Тайлера Сегина, набравшего в матче 2 (1+1) очка.

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. Нападающие Александр Радулов и Валерий Ничушкин результативными действиями не отличались.

«Калгари» (30 очков) — четвертый на Западе, «Даллас» (29) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Даллас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Спецца — 5 (Факса, Хейсканен), 0:41 — 0:1. Хэтэуэй — 3 (Янковски, Дюбе), 16:39 — 1:1. Бенн — 10 (бол., Сегин, Байрейтер), 38:02 — 1:2. Годро — 9 (бол., Линдхольм, Джиордано), 49:41 — 2:2. Джиордано — 3 (Броди, Баклунд), 50:51 — 3:2. Байрейтер — 2, 53:15 — 3:3. Сегин — 8 (Бенн), 60:24 — 3:4Вратари: Риттих — ХудобинШтрафы: 4-10Броски: 33 (12+7+14+0) — 28 (10+11+6+1)

«Калгари» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Питтсбург» 6:3

«Колорадо» на своем льду обыграл «Питтсбург» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1).

Самым результативным игроком матча стал нападающий Натан Маккиннон. На счету канадца 4 (1+3) очка. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил хет-трик.

Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов участие в матче не принимал. Игроки «Колорадо» Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями не отличились. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.

«Колорадо» с 34 баллами второй на Западе, «Питтсбург» (25) — 11-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Питтсбург» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) Голы: Жирар (Рантанен, Маккиннон), 11:19 — 1:0; Джонсон (Андригетто), 25:13 — 2:0; Уилсон (Маккиннон, Джост), 27:52 — 3:0; Кросби (Гюнцель), 39:08 — 3:1; Кросби, 39:50 — 3:2; Кросби, 44:43 — 3:3; Ландеског, 50:05 — 4:3; Ландеског, 59:31 — 5:3; Седерберг, 59:44 — 6:3