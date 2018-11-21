«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первом матче под руководством Хичкока

в овертайме обыгралв матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Дрейк Каджула и Леон Драйзайтль. У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Донской, Маркус Серенсен и Логан Кутюр.

Для гостей это была первая игра под руководством Кена Хичкока.

В прошедшей игре свою 100-ю шайбу в НХЛ забросил нападающий «Эдмонтон» Коннор Макдэвид, а форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон сделал свою 1033-ю голевую передачу, благодаря чему вышел на 11-е место в истории НХЛ по данному показателю, догнав Марио Лемье.

«Эдмонтон» с 21 баллом занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» (26 очков) — четвертая позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Донской — 5 (Павелски, Бернс), 0:45 — 1:0. Макдэвид — 13 (Драйзайтль, Ларссон), 8:09 — 1:1. Серенсен — 4 (Торнтон, Лабанк), 10:32 — 2:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (Бродзяк), 21:46 — 2:2. Кутюр — 7 (Хертл), 39:04 — 3:2. Каджула — 7 (Макдэвид, Драйзайтль), 43:32 — 3:3Вратари: Джонс — КоскиненШтрафы: 2-6Броски: 25 (10+8+7+0) — 23 (6+5+11+1)