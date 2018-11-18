«Тампа» дожала «Филадельфию» в овертайме

«Тампа»
twitter.com/lightning_fanly
Основное время встречи завершилось вничью — 5:5. У гостей дубль оформил Брейден Пойнт (37-я и 49-я минуты), еще по шайбе забросили Адам Эрни (26), Седрик Пакетт (32) и Тайлер Джонсон (48).
За хозяев льда дважды отличился Трэвис Конечны (50, 55), еще по разу — Джеймс ван Римсдайк (34), Шон Кутюрье (51) и Уэйн Симмондс (56).
В овертайме победную шайбу на свой счет записал Энтони Чирелли (62).
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
«Тампа» набрала 29 очков и расположилась на 1-м месте на Востоке. «Филадельфия» с 20 баллами занимает 10 строчку.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:6 ОТ (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)
Голы: Эрне — 2 (бол., Гурд, Доминге), 26:02 — 0:1. Пакетт — 3 (Эрне, Коберн), 32:10 — 0:2. ван Римсдайк — 1 (бол., Гостисбеер, Жиру), 34:33 — 1:2. Пойнт — 13 (Кэллахэн, Эрне), 37:05 — 1:3. Джонсон — 7 (бол., Кучеров), 48:57 — 1:4. Пойнт — 14 (бол., Стэмкос, Кучеров), 49:08 — 1:5. Конекны — 4 (бол., Гостисбеер, ван Римсдайк), 50:24 — 2:5. Кутюрье — 8 (бол.), 51:29 — 3:5. Конекны — 5 (Жиру, Кутюрье), 55:58 — 4:5. Симмондс — 8 (Хегг, ван Римсдайк), 56:28 — 5:5. Чирелли — 4 (Киллорн, Хедман), 61:47 — 5:6Вратари: Пикар — ДомингеБроски: 45 (18+16+11+0) — 26 (7+8+8+3)Штраф: 10 — 12