«Тампа» дожала «Филадельфию» в овертайме

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛобыграл— 6:5.

Основное время встречи завершилось вничью — 5:5. У гостей дубль оформил Брейден Пойнт (37-я и 49-я минуты), еще по шайбе забросили Адам Эрни (26), Седрик Пакетт (32) и Тайлер Джонсон (48).

За хозяев льда дважды отличился Трэвис Конечны (50, 55), еще по разу — Джеймс ван Римсдайк (34), Шон Кутюрье (51) и Уэйн Симмондс (56).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Энтони Чирелли (62).

Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

«Тампа» набрала 29 очков и расположилась на 1-м месте на Востоке. «Филадельфия» с 20 баллами занимает 10 строчку.