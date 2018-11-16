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    КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована»

    Слован КХЛ
    КХЛ приняла решение дисквалифицировать руководителей «Слована» Юрая Широки-старшего и Юрая Широки-младшего за то, что клуб так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон.

    «Слован» наказан за долги перед игроками
    «Слован» наказан за долги перед игроками
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    Кроме того, лига запретила «орлам» заявлять новичков, передает «Спорт-Экспресс».

    «Размер выплат по ходу сезона не соответствовал ранее заявленным, и на данный момент "Слован" так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон. В связи с этим принято решение дисквалифицировать руководство ХК "Слован" в лице Юрая Широки ст. и Юрая Широки мл., а также запретить регистрацию контрактов клуба с игроками и дозаявлять игроков в течение сезона», — заявили в пресс-служба КХЛ.

    Напомним, ранее подобные санкции были введены по отношению к «Адмиралу», аналогично не выполняющему финансовых обязательств. 0

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