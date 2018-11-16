КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована»

приняла решение дисквалифицировать руководителейза то, что клуб так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон.

«Слован» наказан за долги перед игроками khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Кроме того, лига запретила «орлам» заявлять новичков, передает «Спорт-Экспресс».

«Размер выплат по ходу сезона не соответствовал ранее заявленным, и на данный момент "Слован" так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон. В связи с этим принято решение дисквалифицировать руководство ХК "Слован" в лице Юрая Широки ст. и Юрая Широки мл., а также запретить регистрацию контрактов клуба с игроками и дозаявлять игроков в течение сезона», — заявили в пресс-служба КХЛ.

Напомним, ранее подобные санкции были введены по отношению к «Адмиралу», аналогично не выполняющему финансовых обязательств. 0