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    Агент: Диагноз Василевскому пока не поставлен

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Агент голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского Дэн Мильштейн прокомментировал информацию о том, что российский хоккеист сломал ногу и выбыл на длительный срок.

    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
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    «На данный момент диагноз не поставлен, Андрей сейчас летит в Тампу для прохождения полного медицинского обследования, после которого будут уже известны сроки восстановления», — сказал Мильштейн в комментарии сайту Sport24.ru.

    «Не могу вам точно сказать, в каком матче Андрей получил травму ноги, но он некоторое время испытывал дискомфорт», — добавил агент.

    В текущем сезоне 24-летний Василевский принял участие в тринадцати матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 30 шайб. Голкипер отражал в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,29. 0

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