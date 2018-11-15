Агент: Диагноз Василевскому пока не поставлен

Агент голкиперапрокомментировал информацию о том, что российский хоккеист сломал ногу и выбыл на длительный срок.

«На данный момент диагноз не поставлен, Андрей сейчас летит в Тампу для прохождения полного медицинского обследования, после которого будут уже известны сроки восстановления», — сказал Мильштейн в комментарии сайту Sport24.ru.

«Не могу вам точно сказать, в каком матче Андрей получил травму ноги, но он некоторое время испытывал дискомфорт», — добавил агент.

В текущем сезоне 24-летний Василевский принял участие в тринадцати матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 30 шайб. Голкипер отражал в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,29. 0