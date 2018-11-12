Гончар: Овечкин начал нести ответственность за игру в обороне

Член тренерского штаба «Питтсбурга» Сергей Гончар рассказал об изменениях в игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

По его словам, россиянин заматерел как лидер и стал помогать партнерам в обороне.

«Надо отдать Саше должное. Немножко по-другому он стал смотреть на хоккей, и особенно ярко это было видно в прошлом году. Овечкин помогал в обороне и лидировал не только благодаря голам и игрой в атаке вообще, но и стал нести полную ответственность за игру в обороне, причем именно фокусировался на ней. На мой взгляд, это был важный момент его взросления.

Он заматерел как лидер. Наверное, это была самая большая смена направления его карьеры, и она сразу дала результат», — цитирует Гончара «Спорт-Экспресс». 0