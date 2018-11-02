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    Хет-трик Лайне принес «Виннипегу» победу над «Флоридой»

    НХЛ Виннипег Джетс Флорида Пантерз
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счётом 2:4.

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    В составе победителей хет-трик оформил финский нападающий Патрик Лайне, еще одна шайба на счету Мэтью Перро. Блейк Уилер и Дастин Бафлин набрали по 3 (0+3) очка.

    Защитник команды Дмитрий Куликов отыграл 10 минут 45 секунд.

    Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу, отыграв 19 минут 27 секунд. Еще один гол на счету Кейта Яндла. Защитник Богдан Киселевич провел на льду 14 минут 14 секунд.

    Встреча проходила в Финляндии в рамках «Глобальной серии» Национальной хоккейной лиги. 0

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