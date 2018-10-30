НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»

«Торонто» — «Калгари» 1:3

В регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» уступил «Калгари» со счетом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Михал Фролик. У проигравших отличился Назем Кадри.

Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

«Калгари» прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (16) — первый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Монахэн — 5 (бол., Линдхольм, Джиордано), 45:39 — 0:1. Линдхольм — 8 (Годро, Монахэн), 46:34 — 0:2. Кадри — 3 (бол., Марнер, Райлли), 56:07 — 1:2. Фролик — 5 (п.в.), 59:54 — 1:3Вратари: Андерсен (58:19 — 58:39, 58:41 — 59:54) — СмитШтрафы: 8-8Броски: 25 (4+11+10) — 34 (12+12+10)

«Торонто» — «Калгари» 1:3

«Ванкувер» — «Миннесота» 5:2

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» дома одержал уверенную победу над «Миннесотой» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

В составе «Кэнакс» шайбы забросили Маркус Гранлунд, Джейк Виртанен, Элиас Петтерсон (дубль) и Бен Хаттон. У «Миннесоты» отличились Джордан Гринвэй и Райан Сутер.

Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей при третьем голе.

«Ванкувер» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Дикари» (14) прервали пятиматчевую победную серию, они — шестые.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Миннесота» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Гранлунд — 2 (Хорват), 7:17 — 1:0. Гринуэй — 1 (Сперджен, Койл), 7:52 — 1:1. Виртанен — 3 (бол., Бига), 25:15 — 2:1. Петтерссон — 6 (Дель Зотто, Голдобин), 26:51 — 3:1. Сутер — 3 (бол., Гранлунд, Зукер), 34:37 — 3:2. Петтерссон — 7 (Бозер), 46:29 — 4:2. Хаттон — 2 (п.в., Руссель), 59:20 — 5:2Вратари: Маркстрем — Дубник (57:07 — 57:31, 57:52 — 59:20)Штрафы: 12-10Броски: 31 (14+11+6) — 39 (7+15+17)