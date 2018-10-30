НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»

«Торонто» — «Калгари» 1:3
В регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» уступил «Калгари» со счетом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).
В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Михал Фролик. У проигравших отличился Назем Кадри.
Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.
«Калгари» прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (16) — первый на Востоке.
«Ванкувер» — «Миннесота» 5:2
В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» дома одержал уверенную победу над «Миннесотой» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
В составе «Кэнакс» шайбы забросили Маркус Гранлунд, Джейк Виртанен, Элиас Петтерсон (дубль) и Бен Хаттон. У «Миннесоты» отличились Джордан Гринвэй и Райан Сутер.
Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей при третьем голе.
«Ванкувер» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Дикари» (14) прервали пятиматчевую победную серию, они — шестые.