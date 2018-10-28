«Салават Юлаев» дома обыграл «Витязь»

«Салават Юлаев» — «Витязь»
«Салават Юлаев»
Матч завершился со счетом 2:1.
На 33-й минуте Вячеслав Основин в большинстве вывел хозяев вперед. Гости быстро отыгрались усилиями Артема Швец-Рогового.
Решающую шайбу на старте третьего периода провел Йоонас Кемппайнен, который реализовал численный перевес.
«Салават» одержал вторую победу подряд и занимает четвертое место на Востоке, а «Витязь» продлил серию поражений до четырех встреч и идет седьмым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Основин — 1 (бол., Ткачев, Арзамасцев), 32:11 — 1:0. Швец-Роговой — 6 (Стасенко, Кокарев), 35:30 — 1:1. Кемппайнен — 8 (бол., Хартикайнен, Умарк), 41:24 — 2:1Вратари: Метсола — Ортио (58:52)Штраф: 27 — 10Броски: 27 (7+10+10) — 28 (10+11+7)