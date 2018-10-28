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    «Салават Юлаев» дома обыграл «Витязь»

    КХЛ Салават Юлаев Витязь
    «Салават Юлаев» в Уфе обыграл «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» — «Витязь»
    «Салават Юлаев» — «Витязь»
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    Матч завершился со счетом 2:1.

    На 33-й минуте Вячеслав Основин в большинстве вывел хозяев вперед. Гости быстро отыгрались усилиями Артема Швец-Рогового.

    Решающую шайбу на старте третьего периода провел Йоонас Кемппайнен, который реализовал численный перевес.

    «Салават» одержал вторую победу подряд и занимает четвертое место на Востоке, а «Витязь» продлил серию поражений до четырех встреч и идет седьмым на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Основин — 1 (бол., Ткачев, Арзамасцев), 32:11 — 1:0. Швец-Роговой — 6 (Стасенко, Кокарев), 35:30 — 1:1. Кемппайнен — 8 (бол., Хартикайнен, Умарк), 41:24 — 2:1Вратари: Метсола — Ортио (58:52)Штраф: 27 — 10Броски: 27 (7+10+10) — 28 (10+11+7)
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