«Йокерит» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

Финскийодержал домашнюю победу над рижским(7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли оформили Никлас Йенсен и Сакари Маннинен. Также отличились Алекс Грант, Джон Норман и Марко Анттила.

В составе «Динамо» шайбы забрасывали Гинтс Мейя, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш.

«Йокерит» набрал 31 очко и на данный момент занимает второе место в Западной конференции. У «Динамо» 19 очков и восьмая позиция.