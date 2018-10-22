«Йокерит» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

В составе победителей дубли оформили Никлас Йенсен и Сакари Маннинен. Также отличились Алекс Грант, Джон Норман и Марко Анттила.
В составе «Динамо» шайбы забрасывали Гинтс Мейя, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш.
«Йокерит» набрал 31 очко и на данный момент занимает второе место в Западной конференции. У «Динамо» 19 очков и восьмая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)
Голы: Мейя — 1 (бол., Виделль, Аляев), 7:08 — 0:1. Н. Йенсен — 5 (бол., Маннинен, Леписто), 9:24 — 1:1. Павлов — 1 (Майоне, Джериньш), 34:55 — 1:2. Грант — 4 (Анттила), 37:33 — 2:2. Маннинен — 8 (Леписто, Лауридсен), 39:23 — 3:2. Норман — 9 (Иконен, Маннинен), 48:58 — 4:2. Н. Йенсен — 6 (бол., Леписто), 52:11 — 5:2. Дарзиньш — 3 (Редлихс), 53:20 — 5:3. Анттила — 7 (п.в.), 58:17 — 6:3. Маннинен — 9 (бол., Н. Йенсен, Леписто), 59:47 — 7:3Вратари: Запольски — Гудлевскис (58:02 — 58:17)Броски: 27 (10+8+9) — 16 (5+4+7)Штраф: 6 — 10