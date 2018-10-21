КХЛ. ЦСКА выиграл армейское дерби, «Магнитка» победила «Северсталь»

«Локомотив» — «Автомобилист» 1:2 ОТ
Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей голы на счету Максима Рассейкина и Стефана Да Косты. В составе «Локо» отличился Брэндон Козун.
«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.
«Северсталь» — «Металлург» Мг 1:2 ОТ
Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей голы на счету Евгения Тимкина и Сергея Мозякина. Хозяева ответили шайбой, которую забросил Юрий Трубачёв.
СКА — ЦСКА 1:2 ПБ
Питерский СКА потерпел поражение по буллитам от московского ЦСКА (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей с игры отличился Сергей Андронов, победный бросок на счету Максима Шалунова.
За питерцев точный бросок удался Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба.
ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от СКА до трёх очков.