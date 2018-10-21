КХЛ. ЦСКА выиграл армейское дерби, «Магнитка» победила «Северсталь»

«Локомотив» — «Автомобилист» 1:2 ОТ

Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы на счету Максима Рассейкина и Стефана Да Косты. В составе «Локо» отличился Брэндон Козун.

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Рассейкин — 2 (Вишневский), 5:47 — 0:1. Козун — 6 (Осипов, Локтионов), 13:23 — 1:1. Да Коста — 9 (Секстон), 64:41 — 1:2Вратари: Коновалов — КоваржБроски: 32 (15+10+6+1) — 38 (10+12+9+7)Штраф: 8 — 6

«Северсталь» — «Металлург» Мг 1:2 ОТ

Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы на счету Евгения Тимкина и Сергея Мозякина. Хозяева ответили шайбой, которую забросил Юрий Трубачёв.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Тимкин — 2 (Мозякин), 30:25 — 0:1. Трубачев — 2 (бол., Корнеев, Рыбин), 37:50 — 1:1. Мозякин — 10 (бол., Эллисон, Расмуссен), 63:50 — 1:2Вратари: Фурх — КошечкинБроски: 20 (7+11+0+2) — 33 (14+3+14+2)Штраф: 8 — 4

СКА — ЦСКА 1:2 ПБ

Питерский СКА потерпел поражение по буллитам от московского ЦСКА (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей с игры отличился Сергей Андронов, победный бросок на счету Максима Шалунова.

За питерцев точный бросок удался Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба.

ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от СКА до трёх очков.