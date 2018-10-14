«Бостон» забросил восемь шайб «Детройту»

разгромилв матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» победили со счетом 8:2 (1:0, 3:0, 4:2).

Фрагмент матча nhl.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

У победителей встречи хет-трик оформил Давид Пастрняк, дубль у Джейка Дебраска и по разу отличились Чарли Макэвой, Андерс Бьорк и Шон Курали, а у гостей шайбы забросили Филип Гронек и Дилан Ларкин.

«Бостон» находится на первом месте в Восточной конференции, «Детройт» занимает 15 строчку.

В следующем матче «Брюинз» 18 октября на выезде сыграют с «Калгари», а «Ред Уингз» двумя днями ранее встретятся с «Монреалем».