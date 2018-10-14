«Бостон» забросил восемь шайб «Детройту»

Фрагмент матча
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У победителей встречи хет-трик оформил Давид Пастрняк, дубль у Джейка Дебраска и по разу отличились Чарли Макэвой, Андерс Бьорк и Шон Курали, а у гостей шайбы забросили Филип Гронек и Дилан Ларкин.
«Бостон» находится на первом месте в Восточной конференции, «Детройт» занимает 15 строчку.
В следующем матче «Брюинз» 18 октября на выезде сыграют с «Калгари», а «Ред Уингз» двумя днями ранее встретятся с «Монреалем».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Детройт» — 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)
Голы: Пастрняк — 5 (Карло, Вагнер), 19:09 — 1:0. Макэвой — 1 (Бержерон), 24:44 — 2:0. Дебраск — 1 (Крейчи), 31:27 — 3:0. Пастрняк — 6 (бол., Бержерон, Маршан), 36:20 — 4:0. Гронек — 1 (бол., Бертуцци, Нюквист), 40:21 — 4:1. Пастрняк — 7 (Маршан, Бержерон), 42:05 — 5:1. Ларкин — 3 (мен., Нильсен, Дженсен), 48:23 — 5:2. Бьорк — 1, 50:12 — 6:2. Дебраск — 2 (Карло, Крейчи), 55:15 — 7:2. Керали — 1 (Миллер, Бьорк), 59:58 — 8:2Вратари: Раск — БерньеШтрафы: 14-14Броски: 39 (8+15+16) — 34 (12+8+14)