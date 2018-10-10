НХЛ. Три очка Радулова, шайбы Панарина, Ковальчука и Свечникова

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За океаном продолжается новый сезон Национальной хоккейной лиги.

«Коламбус» — «Колорадо» — 5:2

«Коламбус Блю Джэкетс» одержал домашнюю победу в матче против «Колорадо Эвеланш» — 5:2.

Три очка (2+1) на свой счет у победителей записал Ник Фолиньо. Россиянин Артемий Панарин провел на льду 17 минут 57 секунд и забросил ключевую шайбу при счете 2:2.

Голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Колорадо» — 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) Голы: Фолиньо — 1 (Веннберг, Дюклер), 6:49 — 1:0. Дюбуа — 1 (бол., Аткинсон, Фолиньо), 10:32 — 2:0. Маккиннон — 3 (Рантанен, Джонсон), 23:27 — 2:1. Седерберг — 2 (бол., Жирар, Комфер), 29:30 — 2:2. Панарин — 2 (Нутиваара, Мюррей), 45:14 — 3:2. Фолиньо — 2 (Веннберг), 51:32 — 4:2. Андерсон — 2 (п.в.), 58:00 — 5:2Вратари: Бобровский — Грубауэр (57:50 — 58:00)Штраф: 8-12Броски: 35 (17+8+10) — 27 (9+9+9)

«Каролина» — «Ванкувер» — 5:3

«Каролина Харрикейнз» в результативном матче оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 5:3

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кэнакс» Свен Берчи, который записал на свой счет 3 (2+1) балла.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне, укрепив лидерство хозяев во втором периоде. У победителей шайбы также на счету Джордана Стаала, Бретта Пеше, Себастьяна Ахо и Уоррена Фегеле.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Ванкувер» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) Голы: Стаал — 3, 0:43 — 1:0. Берчи — 1 (Эдлер, Танев), 6:12 — 1:1. Песке — 1 (Терявяйнен, Ахо), 11:17 — 2:1. Ахо — 2 (Ферланд, Терявяйнен), 17:51 — 3:1. Хорват — 2 (бол., Берчи, Бозер), 20:46 — 3:2. Свечников — 2 (Славин, Хэмилтон), 21:54 — 4:2. Берчи — 2 (бол., Эдлер, Петтерссон), 23:24 — 4:3. Фегеле — 3 (Уильямс, Славин), 53:48 — 5:3Вратари: Макэлхинни — Маркстрем (59:25)Штраф: 10 — 6Броски: 33 (10+13+10) — 25 (9+11+5)

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 2:8

«Сан-Хосе» в гостях не оставил шансов «Филадельфии». Ключевым в матче стал первый период, который гости выиграли со счетом 4:0.

Дублями у победителей отметились Джо Павелски и Эвандер Кейн. Также отметим, что четыре результативные передачи на свой счет записал форвард «акул» Кевин Лабанк.

У «Филадельфии» по два гола на счету защитника Шейна Гостисбера и нападающего Уэйна Симмондса.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 2:8 (0:4, 1:1, 1:3) Голы: Кутюр — 1, 3:17 — 0:1. Павелски — 1 (Лабанк, Власик), 3:28 — 0:2. Павелски — 2 (Лабанк), 12:21 — 0:3. Кейн — 3 (бол., Браун, Донской), 16:42 — 0:4. Гостисбеер — 1 (бол., Жиру, Симмондс), 24:56 — 1:4. Кейн — 4 (Власик, Лабанк), 34:46 — 1:5. Хертл — 2 (бол., Э. Карлссон, Бернс), 43:27 — 1:6. Майер — 2 (Лабанк, Э. Карлссон), 55:21 — 1:7. Гудроу — 1 (мен., Серенсен), 58:01 — 1:8. Симмондс — 3 (бол., Ворачек, Жиру), 58:29 — 2:8Вратари: Кутюр — 1, 3:17 — 0:1. Павелски — 1 (Лабанк, Власик), 3:28 — 0:2. Павелски — 2 (Лабанк), 12:21 — 0:3. Кейн — 3 (бол., Браун, Донской), 16:42 — 0:4. Гостисбеер — 1 (бол., Жиру, Симмондс), 24:56 — 1:4. Кейн — 4 (Власик, Лабанк), 34:46 — 1:5. Хертл — 2 (бол., Э. Карлссон, Бернс), 43:27 — 1:6. Майер — 2 (Лабанк, Э. Карлссон), 55:21 — 1:7. Гудроу — 1 (мен., Серенсен), 58:01 — 1:8. Симмондс — 3 (бол., Ворачек, Жиру), 58:29 — 2:8Штраф: 10 — 12Броски: 33 (11+10+12) — 48 (23+8+17)

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:1

Шайба россиянина Илья Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Виннипегом».

Российский хоккеист открыл счет в матче, забросив свою первую шайбу после возвращения в НХЛ.

Однако хозяева в последствии отличились дважды — Марк Шайфли и Кайл Коннор принесли «Виннипегу» победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Ковальчук — 1 (Даути, Иафалло), 6:26 — 0:1. Шайфли — 1 (Танев, Моррисси), 10:59 — 1:1. Коннор — 3 (бол., Уилер, Бафлин), 30:21 — 2:1Вратари: Хеллебайк — Кэмпбелл (58:21)Броски: 39 (14+19+6) — 17 (4+5+8)Штраф: 4 — 6

«Даллас» — «Торонто» — 4:7

«Даллас Старз» на своем льду принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и потерпел поражение со счетом 4:7.

Россиянин Александр Радулов набрал 3 очка — забросил шайбу и отдал две результативные передачи. 4 (1+3) очка у хозяев на свой счет записал Тайлер Сегин.

По 4 балла за результативность в составе «Торонто» у форварда Митчелла Марнера (1+3) и защитника Моргана Рилли (0+4). Дублями отметились нападающие гостей Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Также отметим, что россиянин Валерий Ничушкин провел свой первый матч в НХЛ с апреля 2016 года.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Торонто» — 4:7 (1:2, 2:3, 1:2) Голы: Марнер — 2, 9:40 — 0:1. Радулов — 3 (Сегин, Хейсканен), 17:23 — 1:1. Мэттьюс — 6 (Капанен, Райлли), 18:58 — 1:2. Сегин — 3 (Линделл, Бишоп), 29:04 — 2:2. Мэттьюс — 7 (бол., Райлли, Марнер), 31:59 — 2:3. Хэйнси — 1 (Капанен, Линдхольм), 36:00 — 2:4. Таварес — 5 (бол., Марнер, Райлли), 37:00 — 2:5. Бенн — 3 (бол., Радулов, Сегин), 38:02 — 3:5. Клингберг — 2 (Радулов, Сегин), 42:39 — 4:5. Таварес — 6 (Марнер, Зайцев), 44:55 — 4:6. Браун — 1 (п.в., Райлли, Хэйнси), 56:40 — 4:7Вратари: Бишоп (55:54 — 56:40) — АндерсенБроски: 34 (10+15+9) — 30 (12+8+10)Штраф: 6 — 2

«Нэшвилл» — «Калгари» — 0:3

«Калгари Флэймз» в гостях был сильнее «Нэшвилл Предаторз» — 3:0.

Дубль в составе оформил Шон Монахан. На счету форварда «Флеймз» Джонни Годро три результативные передачи.

Голкипер «Калгари» Майк Смит сохранил свои ворота сухими, отразив 43 броска.