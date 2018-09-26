СКА разгромил «Сибирь»

Питерскийодержал домашнюю победу над новосибирской(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Кручинин, Сергей Плотников, Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин. Три результативные передачи на счету форварда Александра Барабанова.

Для новосибирской команды это поражение стало 11-м подряд на старте нового сезона.