СКА разгромил «Сибирь»

В составе победителей отличились Алексей Кручинин, Сергей Плотников, Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин. Три результативные передачи на счету форварда Александра Барабанова.
Для новосибирской команды это поражение стало 11-м подряд на старте нового сезона.
КХЛ Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Кручинин — 2 (бол., Барабанов), 11:22 — 1:0. Плотников — 2 (Зуб, Барабанов), 29:34 — 2:0. Карпов — 1 (Дацюк, Гусев), 40:42 — 3:0. Прохоркин — 7, 49:41 — 4:0. Хафизуллин — 2 (Рундблад, Барабанов), 54:37 — 5:0Вратари: Хелльберг — КрасиковБроски: 39 (14+15+10) — 13 (5+4+4)Штраф: 6 — 12