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    Экс-форвард «Магнитки» Осала приостановил карьеру в 30 лет

    Металлург Мг Нефтехимик КХЛ
    Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» Оскар Осала приостановил карьеру в 30-летнем возрасте.

    Оскар Осала
    Оскар Осала
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    «В настоящий момент я не веду поиск нового клуба. Ничего не могу сказать по поводу сроков возвращения. Жизнь — это больше чем просто хоккей на льду. В свое время я хотел оказаться в НХЛ, но предложения, полученные из-за океана, не устроили меня, после чего я вернулся в "Магнитку". После двух побед в Кубке Гагарина спортивный голод был утолен. Впрочем, я считаю, что годы, проведенные в России, стали лучшими в моей жизни», — цитирует Осалу «Чемпионат».

    Осала выступал в КХЛ с сезона-2011/12. Финн провел два года в составе нижнекамского «Нефтехимика», после чего перебрался в магнитогорский «Металлург». На счету форварда 442 матча в лиге, в которых он набрал 194 (101+93) очка при показателе полезности «+59» и 560 минутах штрафного времени.

    Осала покинул «Магнитку», в составе которой стал двукратным победителем Кубка Гагарина, по окончании предыдущего сезона. 0

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