КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Авангард» против «Ак Барса»

В среду, 12 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь очередных матчей.

«Амур» — «Адмирал» 3:1

«Амур» одержал победу над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске на «Платинум-Арене», завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Уже на 7-й минуте Игорь Руденков вывел хозяев вперед. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хабаровской команды, реализовав двойной численный перевес.

На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счет Сергей Коньков.

В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив окончательный счет.

«Амур» одержал первую победу в сезоне (2 очка), для «Адмирала» это четвертое поражение кряду (2 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Голы: Руденков — 1 (бол., Берестенников, Вяч. Ушенин), 6:03 — 1:0. Зогорна — 1 (бол., Воробьев, Вяч. Ушенин), 9:15 — 2:0. Коньков — 1 (Черников, Дьяков), 15:57 — 2:1. Горшков — 1 (Пьянов, Зогорна), 26:31 — 3:1Вратари: Аликин — Серебряков (59:24)Штраф: 8 — 16Броски: 37 (14+18+5) — 30 (14+11+5)

«Барыс» — «Нефтехимик»

12 сентября, 16:30 мск

«Салават Юлаев» — «Торпедо»

12 сентября, 17:00 мск

«Авангард» — «Ак Барс»

12 сентября, 19:30 мск

«Витязь» — «Сочи»

12 сентября, 19:30 мск

СКА — «Йокерит»

12 сентября, 19:30 мск

«Динамо» Мн — «Спартак»

12 сентября, 19:30 мск